Житель Саратова устроил «Лас-Вегас» в жилом доме в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 21.07.2021 10:04
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21.07.2021 10:04
Преступную группу из 12 человек под руководством жителя Саратова задержали волгоградские и саратовские оперативники. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, все они принимали участие в работе подпольного казино в Тракторозаводском районе Волгограда. Операцию полицейские провели при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Установлено, что азартные игры проводились с использованием игрового оборудования с доступом в интернет под видом проведения спортивных настольных игр. Игровое оборудование поставлялось из Саратова и монтировалось в Волгограде. Вход в игровой клуб был свободным. Клиентам здесь предлагали и бесплатные безалкогольные напитки. Функции администраторов исполняли девушки.
В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).
По данным следствия, лидером преступной группы выступил 44-летний житель Саратова, который распределил роли каждого в криминальном бизнесе. Один отвечал за общее руководство деятельностью нелегального заведения, семь человек осуществляли функции администраторов зала, 35-летний саратовец предоставлял юридические и технические консультации, еще двое жителей Волгоградской области обеспечивали настройку оборудования, его техническое обслуживание, а также бесперебойную работу интернета.
В игровом клубе и по местам жительства фигурантов, в том числе в городе Саратове, проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты 30 игровых терминалов, сотовые телефоны, компьютерная техника, а также черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности.
Решается вопрос об избрании в отношении членов преступной группы меры пресечения.
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