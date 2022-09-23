Минобороны РФ сообщило, кто избежит частичной мобилизации









Специалисты IT, связи, финансов и СМИ с высшим образованием по соответствующим специальностям не попадут под частичную мобилизацию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, решение о непривлечении таких специалистов принято для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации.

Частичная мобилизация не затронет специалистов:

- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

- в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Минобороны РФ уточняет, что основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

Читайте по теме:



