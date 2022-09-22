Минобороны РФ ответило на самые волнующие вопросы о частичной мобилизации









В Минобороны РФ выступили с разъяснениями о частичной мобилизации. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ведомство, россиян волнуют вопросы, связанные с денежным довольствием, военными профессиями, возрастом и призываемых и т.д.







- Есть ли воинские учетные специальности, по которым из запаса будут призываться граждане в первую очередь (водители, медработники, инженеры и т.д.), а также существуют ли какие-то лимиты для призыва по таким военно-учетным специальностям?





- В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но тем не менее приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие специальности. Количество призываемых определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан боевого опыта.





- Приоритетными критериями являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. Вместе с тем будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов.





- Какие возрастные рамки или ограничения установлены и будут ли призываться женщины?-







- В соответствии с российским законодательство граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет. Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медработники, но потребность в них минимальная.







- Какие законные основания будут учитываться для освобождения от призыва (наличие детей, обучение в вузе, специалисты ИТ, заболевания и т.д.)







Такое право получат забронированные граждане, работники предприятий ОПК

Граждане, признанные временно негодными по состоянию здоровья

Граждане, имеющие на иждивении 4-х и более детей в возрасте до 16 лет

Граждане, матери которых, кроме них, имеют 4-х и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа









- Будут ли подлежать призыву в рамках частичной мобилизации военные пенсионеры или пенсионеры других ведомств, где предусмотрена военная служба?







- Если военный пенсионер, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, то есть ему более 65 лет, или по состоянию здоровья и он снят с воинского учета, он не подлежит призыву по частичной мобилизации.









- Если граждане проживают за пределами РФ на постоянной основе и не состоят на учете, они не подлежат призыву. Если они находятся в краткосрочной поездке и по месту жительства состоят на учете, то могут быть призваны на военную службу.

- Какие социальные льготы и денежное содержание предусмотрено для граждан, призываемых по частичной мобилизации?









- Будут ли семьи получать зарплату мобилизованного по месту работы или денежное содержание военнослужащего?





- Призванному в рамках частичной мобилизации будет начисляться ежемесячное денежное довольствие в соответствие с окладами по воинскому званию, должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения его службы и страховые выплаты. Они начисляются на персональный счет и по его желанию могут переводиться членам его семьи.

За первые сутки проведения частичной мобилизации в военкоматы прибыли около 10 тысяч человек самостоятельно, не дожидаясь повестки.- Они получают статус, выплаты и все социальные гарантии, как военнослужащие, проходящие службу по контракту.