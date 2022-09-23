







На остановке «площадь Возрождения» в Краснооктябрьском районе Волгограда оперативные службы проверяют троллейбус.













- Здесь скорая и полиция сейчас только подъехала. Новые троллейбусы, которые ходят на маршруте №8а, стоят с опущенными рогами. Вроде произошла какая-то техническая неисправность, но никто ничего не говорит, - рассказали информагентству очевидцы.













В полиции и МЧС данное происшествие не комментируют. В администрации Волгограда ситуацию смогли прояснить.

- Проводились предусмотренные инструкцией мероприятия, связанные с поступившим сообщением, что в салоне троллейбуса может быть оставлен бесхозный предмет, - сообщили в мэрии.













Движение остальных троллейбусов не останавливалось. Все желающие смогли продолжить поездку по своим билетам, пересев в следующий троллейбус.

Фото: Павел Мирошкин, ИА «Высота 102»



