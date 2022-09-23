Происшествия 23.09.2022 11:34
0
23.09.2022 11:34
На остановке «площадь Возрождения» в Краснооктябрьском районе Волгограда оперативные службы проверяют троллейбус.
- Здесь скорая и полиция сейчас только подъехала. Новые троллейбусы, которые ходят на маршруте №8а, стоят с опущенными рогами. Вроде произошла какая-то техническая неисправность, но никто ничего не говорит, - рассказали информагентству очевидцы.
В полиции и МЧС данное происшествие не комментируют. В администрации Волгограда ситуацию смогли прояснить.
- Проводились предусмотренные инструкцией мероприятия, связанные с поступившим сообщением, что в салоне троллейбуса может быть оставлен бесхозный предмет, - сообщили в мэрии.
Движение остальных троллейбусов не останавливалось. Все желающие смогли продолжить поездку по своим билетам, пересев в следующий троллейбус.
Фото: Павел Мирошкин, ИА «Высота 102»
В здание администрации Камышина неизвестные метнули зажигательную смесь23.09.2022 09:31
Происшествия 23.09.2022 09:31
Водитель «девятки» подставил под удар пассажирку в Волгограде – видео22.09.2022 10:55
Происшествия 22.09.2022 10:55
Под Волгоградом рыбак запутался в сетях и утонул22.09.2022 10:33
Происшествия 22.09.2022 10:33
На севере Волгограда жителей напугали звуки взрывов22.09.2022 10:19
Происшествия 22.09.2022 10:19
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой из Элисты22.09.2022 09:54
Происшествия 22.09.2022 09:54
Маршрутка из Элисты перевернулась в Волгограде и врезалась в автобус22.09.2022 09:27
Происшествия 22.09.2022 09:27
Вандалы оторвались на уличном благоустройстве в Волжском21.09.2022 21:46
Происшествия 21.09.2022 21:46
Водитель иномарки протаранил грузовик и погиб на пути в Волгоград21.09.2022 11:59
Происшествия 21.09.2022 11:59
Под Волгоградом в многоходовом ДТП со шлаком пострадала женщина21.09.2022 11:08
Происшествия 21.09.2022 11:08
Котово останется без воды из-за новой аварии на водоводе20.09.2022 19:51
Происшествия 20.09.2022 19:51
Две жительницы Волгограда отравились собранными под Москвой грибами20.09.2022 18:07
Происшествия 20.09.2022 18:07
Под Волгоградом браконьер выловил сетью 93 чехони20.09.2022 11:33
Происшествия 20.09.2022 11:33
В ДТП с мусоровозом легковушку разорвало пополам в Волгоградской области20.09.2022 11:30
Происшествия 20.09.2022 11:30
Мошенник обокрал врача-педиатра из Волгограда20.09.2022 10:22
Происшествия 20.09.2022 10:22
Не работают школа и детсад: крупную коммунальную аварию устраняют в Советском районе Волгограда20.09.2022 09:13
Происшествия 20.09.2022 09:13