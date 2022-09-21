«Живем на сырой земле»: в Волгограде во время капремонта затопило подвал и квартиры четырехэтажки

Жители четырехэтажки пребывают в ужасе от капремонта, который, как они считают, может привести к разрушению дома. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в доме №11 по ул. Борьбы в Тракторозаводском районе, капремонт в их доме должен был начаться 1 апреля 2022 года, а закончиться – 1 ноября. Подрядчику необходимо было капитально отремонтировать фундамент, крышу, фасад, подвальные помещения, а также реконструировать системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

Подрядчиком капремонта стало ООО «СК «Артель».

– Однако до 8 августа никаких работ на нашем доме подрядчик не начинал, – рассказала ИА «Высота 102» председатель совета МКД Елена Смагина. – О чем и было сообщено нашему куратору в региональном Фонде капитального ремонта МКД Сафоновой Л.П. Через пару дней появился представитель ООО «СК Артель» Шумаков В.М. и заявил, что они начинают укреплять фундамент и менять кровлю.





Уже через неделю жильцы увидели первые «плоды» капремонта – затопило подвал во втором подъезде. Через несколько дней ситуация стала еще хуже – прошли дожди и водой наполнились ямы, которые были выкопаны в процессе выполнения работ по укреплению фундамента.

– В результате большая часть фундамента дома находилась в затопленном состоянии неделю, – продолжает Елена. – Никаких мер по откачиванию воды не предпринималось ни со стороны подрядчика ООО «СК Артель», ни со стороны УК ТЗР.

Жильцы утверждают, что такое халатное отношение к работе уже привело к износу фундамента дома, его проседанию, а также к образованию трещин на наружных и внутренних стенах. В квартирах на первом этаже повышенная влажность, так как дом в настоящее время стоит прямо на земле. Из-за затопления фундамента на напольных покрытиях и досках образовалась коррозия, а на стенах – грибок.





Кроме того, на устойчивость дома, вокруг которого вырыты ямы, влияет и ремонт дорог во дворе. Работающая спецтехника добавила дополнительную вибрацию и нагрузку на незащищенный фундамент. Постоянные дожди могут окончательно «добить» четырехэтажку, деформировать фундамент и привести к обрушению стен, обеспокоены жильцы.

– Весь строительный мусор в процессе работ сбрасывался с крыши на землю, в результате чего повредились балконные козырьки, также уже сломаны деревья по периметру дома, строительный мусор везде разбросан и не убирается, – утверждают жители. – Выйти из подъезда опасно для жизни и здоровья – нет никакого ограждения и сигнальных лент.





При этом на письменное обращение в фонде капремонта волгоградцам ответили, что все работы ведутся согласно графику и с соблюдением всех правил и норм. Мало того, собственников обвинили еще и в том, что они отказали в доступе в свои квартиры представителей подрядчика для проведения работ по капремонту систем водоснабжения, теплоснабжения, газо-и электроснабжения.

– Людей понять можно, – комментируют это заявление жильцы. – С учетом того, как подрядчик выполняет работу, есть риск, что в квартирах срежут все трубы и батареи, а когда поставят новые – неизвестно. А между тем, не за горами отопительный сезон. Мало того, что наш дом разрушается, так еще люди могут просто замерзнуть в своих квартирах.

Но список испытаний, который выпал на долю многострадального дома, на этом не закончился. Так, строители полностью сняли кровлю, положив на крышу укрывной материал. Часть квартир на последнем, 4-ом этаже уже затопило.