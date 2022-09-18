Оторванное в ДТП колесо убило пассажирку иномарки под Волгоградом

Происшествия 18.09.2022 11:14
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18.09.2022 11:14
Один человек погиб и двое пострадали в аварии с участием фуры и двух легковушек в Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП произошло в 20:14 на 108 км автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе Волгоградской области.
По предварительной информации, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Volkswagen», двигаясь из Волгограда в сторону Ростова-на-Дону, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН» под управлением 44-летнего водителя, после чего допустил съезд с дороги.
- От удара у легкового автомобиля оторвало колесо, на которое наехал автомобиль «Mitsubishi» под управлением 59-летнего водителя, после чего автомобиль также допустил выезд с проезжей части в кювет, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В результате ДТП водитель и 20-летняя пассажир автомобиля «Mitsubishi» с различными травмами госпитализированы в медучреждение. 62-летняя пассажир этой иномарки от полученных травм скончалась.
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