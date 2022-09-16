Происшествия

Успеть до полуночи: у волгоградцев появился шанс купить билет на ParkSeason Fest со скидкой

Происшествия 16.09.2022 18:12
0
16.09.2022 18:12


Жители Волгограда и его гости до полуночи 16 сентября могут купить билеты на предстоящий ParkSeason Fest с внушительной скидкой. Как стало известно ИА «Высота 102», она действует на любые места трибуны С, D, а также для фанзоны и танцпола. 

– Чтобы купить билет на фестиваль почти за четверть цены, нужно ввести промокод SOCIAL70, – сообщил информагентству собственный источник.  – Единственное ограничение – скидка не действует на пропуск на трибуну А. 

Вводить промокод нужно на сайте vlg.kassir.ru. На данный момент в продаже имеется еще достаточное количество билетов стоимостью от 2500 рублей до 16 500 рублей. Кстати, самых дорогих билетов осталось всего три штуки, билетов по цене 10 000 рублей на момент публикации в свободном доступе было более 80 штук. А вот трибуна А остается практически вакантной и, если учесть, что промокод на не не действует, так и будет пустовать 17 сентября.  

Напомним, что в субботу на «Волгоград Арене» выступят такие популярные исполнители как хип-хоп группа Bad Balance, рок-группа «Чиж & Co», Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Григорий Лепс и легендарная группа «КИНО». 

Время, когда запланирован их выход на сцену, можно уточнить в программе фестиваля.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.09.2022 10:41
Происшествия 16.09.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.09.2022 09:46
Происшествия 16.09.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 18:16
Происшествия 15.09.2022 18:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 17:43
Происшествия 15.09.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 13:52
Происшествия 15.09.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 10:16
Происшествия 15.09.2022 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 10:01
Происшествия 15.09.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 17:52
Происшествия 14.09.2022 17:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 17:27
Происшествия 14.09.2022 17:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 16:18
Происшествия 14.09.2022 16:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 15:05
Происшествия 14.09.2022 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 14:22
Происшествия 14.09.2022 14:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 12:02
Происшествия 14.09.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 11:37
Происшествия 14.09.2022 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.09.2022 17:56
Происшествия 13.09.2022 17:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:11
Волгоградского фермера хотели лишить земли в Харьковском сельском поселенииСмотреть фотографии
20:53
Волгоградские единороссы взяли 276 депутатских мандатов из 301Смотреть фотографии
20:30
Миллионы на дороги дали пяти городам и району в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде назначили дополнительную электричку из-за фестиваля ParkSeason FestСмотреть фотографии
20:01
Специалисты проверили семена волгоградских абрикосов на жизнеспособностьСмотреть фотографии
19:45
«На спасение – 4 часа»: журналисты встретились с волгоградцем, перенесшим пересадку сердцаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
Во Фролово задержали двух рецидивистов, из-за которых сгорели три машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
18:19
В Волгограде 17 сентября изменят режим работы городского транспортаСмотреть фотографии
18:12
Успеть до полуночи: у волгоградцев появился шанс купить билет на ParkSeason Fest со скидкойСмотреть фотографии
17:33
ЦБ начнет тестировать цифровой рубль на реальных клиентах уже в апрелеСмотреть фотографии
17:23
«Героически погиб в ближнем бою»: в Камышине установили памятную доску Никите БуравиковуСмотреть фотографии
17:02
Депутаты волгоградской гордумы оценят новые тарифы на проездСмотреть фотографии
16:55
«Никакого удовольствия»: в Волгоградской области нашли фальсифицированные масло, сметану и творог из ПятигорскаСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде легендарный танк Т-34 на площади Дзержинского сняли с постаментаСмотреть фотографии
16:39
билайн объявляет конкурс в честь 30-летия с призом в миллион рублейСмотреть фотографии
15:25
Придавило к стеллажу: под Волгоградом на 41-летнего механика упало оборудованиеСмотреть фотографии
14:43
Ольга Бузова прилетит в Волгоград 17 сентябряСмотреть фотографии
14:25
Талантливые волгоградские студенты будут получать стипендию от РУСАЛа и En+ GroupСмотреть фотографии
14:13
Волгоградцы с 1 сентября не могут прорваться к электронным дневникам школьниковСмотреть фотографии
13:21
«КИНО» спустя 30 лет: опубликована программа фестиваля ParkSeason Fest в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:18
В Котово из-за незаконной врезки разлилась нефтьСмотреть фотографии
12:48
Обвиняемому в смерти ковид-пациентки волгоградскому врачу смягчили меру пресеченияСмотреть фотографии
12:32
Трижды вызывал огонь на себя: капитану из Волгоградской области посмертно присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
12:25
Волгоградца оштрафовали на 690 тысяч за расклейку листовок про армиюСмотреть фотографии
12:17
Токари АО «КАУСТИК» приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
12:08
С начала года автопутешественники Волгоградской области проговорили в сети почти 1200 летСмотреть фотографии
12:07
Четырехнедельный котлован возле школы в Волгограде обещают скоро закопатьСмотреть фотографии
12:06
«Открытие Авто» выяснил, какие онлайн-сервисы наиболее интересны волгоградским автовладельцамСмотреть фотографии
12:04
Бочаров оценил обновленную ЖК в Волгограде и напомнил медикам об «этических моментах»Смотреть фотографии
11:21
Волгоградские приставы достали алиментщика из шкафаСмотреть фотографии
 