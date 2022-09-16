Жители Волгограда и его гости до полуночи 16 сентября могут купить билеты на предстоящий ParkSeason Fest с внушительной скидкой. Как стало известно ИА «Высота 102», она действует на любые места трибуны С, D, а также для фанзоны и танцпола.

– Чтобы купить билет на фестиваль почти за четверть цены, нужно ввести промокод SOCIAL70, – сообщил информагентству собственный источник. – Единственное ограничение – скидка не действует на пропуск на трибуну А.

Вводить промокод нужно на сайте vlg.kassir.ru. На данный момент в продаже имеется еще достаточное количество билетов стоимостью от 2500 рублей до 16 500 рублей. Кстати, самых дорогих билетов осталось всего три штуки, билетов по цене 10 000 рублей на момент публикации в свободном доступе было более 80 штук. А вот трибуна А остается практически вакантной и, если учесть, что промокод на не не действует, так и будет пустовать 17 сентября.

Напомним, что в субботу на «Волгоград Арене» выступят такие популярные исполнители как хип-хоп группа Bad Balance, рок-группа «Чиж & Co», Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Григорий Лепс и легендарная группа «КИНО».

Время, когда запланирован их выход на сцену, можно уточнить в программе фестиваля.