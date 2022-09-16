«КИНО» спустя 30 лет: опубликована программа фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде

На «Волгоград Арена» уже завтра, 17 сентября, состоится главное музыкальное событие юга России — вторая часть фестиваля ParkSeason Fest. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, в один день выступят семь музыкальных коллективов и исполнителей.

ИА «Высота 102» публикует полную программу выступлений:

Вход на стадион «Волгоград Арена» будет доступен для посетителей с 13.00.

14.00 — волгоградская инди-рок-группа «В чем дело?»

14.40 — питерская рэп-рок команда «Кирпичи»

15.30 — хип-хоп группа Bad Balance

16.30 — рок-группа «Чиж & Co»

18.00 — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»

19.30 — народный артист Российской Федерации Григорий Лепс

21.00 — легендарная группа «КИНО»

Как уточняют организаторы фестиваля, в часовой программе Вячеслава Бутусова прозвучат золотые хиты группы «Наутилус Помпилиус». Григорий Лепс исполнит свои самые известные композиции под «живой» аккомпанемент музыкантов.

Завершит фестиваль группа «КИНО». Музыканты спустя более чем 30 лет отправились в тур по России. В Волгограде культовая группа выступит впервые после воссоединения.

В основе программы — оцифрованный с оригинальных записей голос Виктора Цоя. Прозвучат такие легендарные песни, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет», «Хочу перемен», «Восьмиклассница», «Последний герой», «Видели ночь» и другие.

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