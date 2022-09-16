«Никакого удовольствия»: в Волгоградской области нашли фальсифицированные масло, сметану и творог из Пятигорска

Несоответствие проб молочной продукции, произведенной ООО «Русмолоко» из Пятигорска, выявило Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, наличие растительных жиров было установлено в сметане «Пятигорская» 20%, в твороге 9%, в несоленом сладко-сливочном масле «Традиционное» 82,5% и в сливочном крестьянском масле «Ваше удовольствие» 72,5%.

Исследования показали, что в продукции присутствуют ситостерин, кампестерин, стигмастерин и бета-систостерин. Заменители молочного жира представляют собой смесь растительных жиров, подвергнутых модификации. Их часто используют в качестве заместительных добавок к молочной продукции из-за их низкой стоимости.

Кроме того, у управления Россельхознадзора имеется информация о поставке некачественной продукции в детские образовательные и медицинские учреждения, а также дома престарелых. Сомнительное масло и сметана, произведенная ООО «Русмолоко», выявлена и на территории других регионов: в Волгоградской, Астраханской, Нижегородской, Тверской, Калужской, Ростовской и Брянской областях.

Управлением Россельхознадзора ООО «Русмолоко» было объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Отметим, что ранее за подобные нарушения предприятие неоднократно привлекалось к административной ответственности.