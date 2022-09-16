







В управлении Роспотребнадзора предупредили волгоградцев об опасности энтеровирусных инфекций, которые не так уж и безобидны, как кажется. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, это инфекционное заболевание вызывается энтеровирусами, с преимущественно фекально-оральным механизмом передачи возбудителей, которая характеризуется многообразием клинических форм. Чаще всего энтеровирусные инфекции маскируются под респираторные вирусные инфекции. Также существует возможность развития тяжелых форм заболевания с развитием менингитов и энцефалитов.





Возбудители инфекции – энтеровирусы групп Коксаки А, Коксаки В, ЕСНО – крайне устойчивы во внешней среде, низкие температуры им нипочем. При комнатной температуре способны выживать до 15 суток.





Единственным источником инфекции является человек, больной клинически выраженной формой или с бессимптомным течением.





Основные пути передачи инфекции – водный (при купании в водоемах, бассейнах, зараженных энтеровирусами), алиментарный (употребление в пищу зараженной воды, грязных овощей и фруктов, молока и других продуктов), а также воздушно-капельный путь передачи (при чихании, кашле, разговоре). Признаки заболевания очень похожи на простуду: повышение температуры тела до 38-39,головная боль, боли в мышцах, тошнота, рвота, гиперемия лица и шеи, слизистых оболочек миндалин, мягкого неба, глотки, увеличение шейных лимфатических узлов.





Из типичных форм часто встречается энтеровирусная экзантема. Она характеризуется лихорадкой до 7 дней, появлением обильной распространенной мелкопятнистой сыпи на 2-3 день.





Еще одной разновидностью энтеровирусной инфекции является герпангина. Помимо общих для всех форм симптомов болезни характерны изменения в слизистых ротоглотки.



