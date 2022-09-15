Под Волгоградом депутата от КПРФ задержали по подозрению в браконьерстве

Происшествия 15.09.2022 13:52
0
15.09.2022 13:52
Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего депутата думы Иловлинского городского поселения в Волгоградской области.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, народный избранник подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п.«б, в, г» ч.1 ст.256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного плавающего транспортного средства или запрещенных орудий лова, в местах нереста, на особо охраняемых природных территориях).
Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.
- Установлено, что 19 мая 2022 года подозреваемый, находясь на берегу реки Дон в хуторе Колоцкий, используя ставную сеть, осуществил незаконный вылов 8 экземпляров рыбы, - сообщила Буянова.
Подозреваемый был задержан сотрудником отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.
В ходе проведения обысков по месту жительства мужчины изъяты многочисленные рыболовные принадлежности - сети, лодки, лодочные моторы.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.
По информации ИА «Высота 102», по подозрению в браконьерстве задержан депутат от КПРФ Александр Емельяненков. Он является членом постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и экономической политике. Отметим, что в думе Иловлинского городского поселения он единственный, кому 48-лет.
В ДТП с автобусом в Волгограде получили травмы пассажир и пешеход15.09.2022 10:16
Происшествия 15.09.2022 10:16
Получил 80% ожогов тела: в Волгограде после взрыва газового баллона умер пенсионер15.09.2022 10:01
Происшествия 15.09.2022 10:01
В Волгограде труп мужчины более 10 дней пролежал в квартире14.09.2022 17:52
Происшествия 14.09.2022 17:52
«Уверены, это поджог»: во Фролово ночью сгорели три автомобиля14.09.2022 17:27
Происшествия 14.09.2022 17:27
Волгоградского ветврача поймали на легализации сомнительных яиц и колбасы14.09.2022 16:18
Происшествия 14.09.2022 16:18
В Волгограде 88-летняя бабушка попала под товарняк и чудом выжила14.09.2022 15:05
Происшествия 14.09.2022 15:05
Под Волгоградом три женщины прописали в своих квартирах 500 мигрантов14.09.2022 14:22
Происшествия 14.09.2022 14:22
«Это был трэш»: ливень затопил подъезд девятиэтажки в Волгограде14.09.2022 12:02
Происшествия 14.09.2022 12:02
Под Волгоградом у поста ДПС нашли труп освободившегося зэка14.09.2022 11:37
Происшествия 14.09.2022 11:37
«Похоже на провокацию»: съемочную группу федерального канала задержали в мэрии Волгограда13.09.2022 17:56
Происшествия 13.09.2022 17:56
Волгоградка напала на автовышку Россетей с лопатой13.09.2022 17:44
Происшествия 13.09.2022 17:44
Замдиректора оборонного завода «Метеор» наладил контрабанду в Киргизию13.09.2022 12:30
Происшествия 13.09.2022 12:30
Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой в Волгограде13.09.2022 10:21
Происшествия 13.09.2022 10:21
Под Волгоградом автомобиль смял остановку и цветочный павильон12.09.2022 20:03
Происшествия 12.09.2022 20:03
Нелегального мусорщика поймали под Волгоградом после видеоразоблачения на ИА «Высота 102»12.09.2022 15:01
Происшествия 12.09.2022 15:01