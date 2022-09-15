Под Волгоградом депутата от КПРФ задержали по подозрению в браконьерстве









Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего депутата думы Иловлинского городского поселения в Волгоградской области.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, народный избранник подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п.«б, в, г» ч.1 ст.256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного плавающего транспортного средства или запрещенных орудий лова, в местах нереста, на особо охраняемых природных территориях).

Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

- Установлено, что 19 мая 2022 года подозреваемый, находясь на берегу реки Дон в хуторе Колоцкий, используя ставную сеть, осуществил незаконный вылов 8 экземпляров рыбы, - сообщила Буянова.

Подозреваемый был задержан сотрудником отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.

В ходе проведения обысков по месту жительства мужчины изъяты многочисленные рыболовные принадлежности - сети, лодки, лодочные моторы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.

По информации ИА «Высота 102», по подозрению в браконьерстве задержан депутат от КПРФ Александр Емельяненков. Он является членом постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и экономической политике. Отметим, что в думе Иловлинского городского поселения он единственный, кому 48-лет.



