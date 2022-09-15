В ДТП с автобусом в Волгограде получили травмы пассажир и пешеход

В Волгограде автобус сбил пешехода, травмы получила и пассажирка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне в Тракторозаводском районе около семи часов вечера.

Автобус «ЛИАЗ 529267» под управлением 47-летнего водителя двигался по ул. Ополченской. Не предоставив преимущество в движении, он совершил наезд на 73-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Из-за резкой остановки автобуса 21-летняя пассажирка не удержалась на ногах и упала. В результате ДТП пенсионер и девушка с травмами доставлены в медицинское учреждение.