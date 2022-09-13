Политика

Блондинки в парламенте: эксперты высказались о довыборах в Волгоградскую облдуму

Политика 13.09.2022 12:48
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13.09.2022 12:48


В Волгоградской области 12 сентября стали известны имена трех новых депутатов регионального парламента по итогам трехдневного голосования с 9 по 11 сентября. Как ранее сообщало информагентство, ими стали руководитель контрольно-счетного органа городского округа город Михайловка Лариса Гордиенко, глава Светлоярского района Татьяна Распутина и директор гимназии №12 Наталья Барышникова. 

Об итогах трех дней голосования и выборе избирателей высказались эксперты. 

– На прошедших выборах михайловцы не словом, а делом выразили высокий уровень доверия к власти, выбранному курсу и намеченным перспективным направлениям развития всего региона, – уверена председатель Совета ветеранов Михайловки Тамара Аханова. – Этот курс задает наш губернатор, герой России, человек слова и дела. Андрей Бочаров в Михайловке был неоднократно, я присутствовала на тех встречах с активом, которые он проводил. Губернатор слышит все наши обращения и помогает с их реализацией. Именно так, после очередного обращения к руководителю региона и была разработана программа развития Михайловки. В ней отражены идеи, предложенные и одобренные жителями. Я убеждена, что кандидаты в депутаты в Михайловскую городскую Думу, которые получили поддержку на выборах от избирателей, будут общими силами  воплощать программу развития Михайловки.

По мнению координатора Волгоградского регионального отделения ЛДПР Алексея Логинова, волгоградцы действительно показали высокую заинтересованность в выборном процессе. Итоги выборов эксперт  

– Хочу особо отметить высокую явку избирателей. Это говорит об интересе жителей Волгоградской области к избирательной кампании, – говорит Логинов. – На участках все было организовано на высшем уровне. Конечно, без небольших замечаний не обошлось, но они устранялись по факту, поэтому каких-то серьезных нарушений выявлено не было. Люди понимают, что от того, как они сегодня проголосуют, будут зависеть дальнейшие несколько лет жизни их поселения, а также насколько активным будет избранный депутат, сможет ли он эффективно решать их проблемы и чаяния.  

Секретарь реготделения ЕР Сергей Горняков отдельно напомнил, что на довыборы в облдуму шли кандидаты, успешно прошедшие праймериз. 

– Наши кандидаты прошли серьезный, многоуровневый отбор и процедуру предварительного голосования, в которой приняли участие не только партийцы, но и сами избиратели, – сказал по итогам голосования Сергей Горняков. – Я благодарю жителей региона за активную гражданскую позицию, любовь и преданность своей малой Родине.

Голосование, подчеркивает секретарь ВОО КПРФ Тамара Головачева, прошло без каких-либо нарушений. Представитель партии опирается в своих заявлениях на данные наблюдателей. Итог выборов, уверена она, не должен вызывать сомнений. 

– Самые крупные выборы прошли в Михайловском избирательном округе. Здесь будет формироваться городская дума из нового состава депутатов, а, кроме того, на довыборах избран депутат Волгоградской областной думы. Мы посетили многие избирательные участки в области. На местах шла размеренная работа, помещения для голосования были оборудованы должным образом, ничто не мешало свободному волеизъявлению граждан. Процесс голосования, по мнению наших наблюдателей, членов участковых комиссий, да и самих жителей проходил спокойно, хотя и не без замечаний. Как всегда были активны представители  бюджетной сферы, – высказалась Головачева. 

Напомним, что новоизбранные депутаты Волгоградской областной думы обошли других кандидатов со значительным отрывом. Так, на Михайловском одномандатном избирательном округе №3 Лариса Гордиенко получила  70,64 % голосов, Татьяна Распутина в Городищенском одномандатном избирательном округе № 5 показала превосходящий результат –  72,60 %. Третья дама – Наталья Барышникова, известная еще и как директор гимназии № 12 Волгограда – собрала 70,72 % от общего количества голосов. 

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