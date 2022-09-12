В Волгограде боксер-любитель забил до смерти свою сожительницу

Расследования 12.09.2022 10:17
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12.09.2022 10:17
Перед судом в Волгограде предстанет 27-летний боксер-любитель Павел Чебан, который забил до смерти на даче свою 40-летнюю сожительницу.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд Волгограда. За убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, 31 мая этого года нетрезвый Чебан приехал на дачу к своей сожительнице для выяснения отношений.
- В ходе ссоры фигурант уголовного дела начал избивать женщину, которая потеряла сознание. Однако мужчина, имевший спортивные навыки в боксе, продолжил наносить сожительнице удары по голове и различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - сообщила Черединина.
Мужчина решил скрыть убийство. Он позвонил сестре своей сожительницы и сообщил, что нашел женщину избитой на даче. Однако позже следователи выяснили, как на самом деле все происходило. Сообщается, что обвиняемый полностью во всем признался.
Прокуратура Тракторозаводского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
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