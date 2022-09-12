Расследования

В Волгограде боксер-любитель забил до смерти свою сожительницу

Расследования 12.09.2022 10:17
0
12.09.2022 10:17



Перед судом в Волгограде предстанет 27-летний боксер-любитель Павел Чебан, который забил до смерти на даче свою 40-летнюю сожительницу.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд Волгограда. За убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, 31 мая этого года нетрезвый Чебан приехал на дачу к своей сожительнице для выяснения отношений. 
- В ходе ссоры фигурант уголовного дела начал избивать женщину, которая потеряла сознание. Однако мужчина, имевший спортивные навыки в боксе, продолжил наносить сожительнице удары по голове и различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - сообщила Черединина.
Мужчина решил скрыть убийство. Он позвонил сестре своей сожительницы и сообщил, что нашел женщину избитой на даче. Однако позже следователи выяснили, как на самом деле все происходило. Сообщается, что обвиняемый полностью во всем признался.
Прокуратура Тракторозаводского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.09.2022 13:29
Расследования 12.09.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2022 12:22
Расследования 12.09.2022 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2022 10:35
Расследования 12.09.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2022 16:51
Расследования 09.09.2022 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2022 14:20
Расследования 09.09.2022 14:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2022 10:36
Расследования 09.09.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.09.2022 09:54
Расследования 09.09.2022 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2022 15:33
Расследования 08.09.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2022 12:44
Расследования 08.09.2022 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2022 08:30
Расследования 08.09.2022 08:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 17:40
Расследования 07.09.2022 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 16:53
Расследования 07.09.2022 16:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 15:58
Расследования 07.09.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 14:18
Расследования 07.09.2022 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2022 11:12
Расследования 07.09.2022 11:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
В Волгограде ограничат высоту новостроек 24 этажамиСмотреть фотографии
13:29
К делу о смерти пациентки врача Гиниятова приступают в суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:08
Волгоградский подросток угнал УАЗ у жителя Ленинградской областиСмотреть фотографии
12:57
«Волгоградэнергосбыт» назвал злостных неплательщиков среди УКСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области прощаются с погибшим на Украине Иваном БогатыревымСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области чабана подозревают в краже поголовья ягнятСмотреть фотографии
11:56
Волгоградских ветеранов ВОВ и фронтовиков окутают заботой и вниманиемСмотреть фотографии
11:45
Машина всмятку: под Волгоградом в лобовом ДТП с фурой погиб 62-летний мужчинаСмотреть фотографии
11:39
Эксперты ОМС: Требование сдать тест на COVID-19 за свой счет перед плановой госпитализацией незаконноСмотреть фотографии
11:10
Двоих бывших депутатов Волгоградской облдумы наградят 50 тысячами рублей за заслугиСмотреть фотографии
10:35
Ехал домой: ростовчанина нашли мертвым в придорожной гостинице под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
«Эвакуация на усмотрение объекта»: в Волгограде проверяют сообщения о массовом минированииСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде боксер-любитель забил до смерти свою сожительницуСмотреть фотографии
08:29
Росстат: в 2022 году в Волгоградской области упали рождаемость и смертностьСмотреть фотографии
07:58
Новыми депутатами Волгоградской облдумы станут три дамы из «Единой России»Смотреть фотографии
00:08
Фейерверк в пойме Царицы завершил празднование 433-летия ВолгоградаСмотреть фотографии
22:48
«Предстоит много работать»: в Волгоградской области подводят итоги трехдневных выборовСмотреть фотографии
20:44
В Волгограде ушел из жизни заслуженный художник РФ Петр ЧаплыгинСмотреть фотографии
18:57
Под Волгоградом простились с 33-летним контрактником Андреем ЧашкинымСмотреть фотографии
17:23
В Волгоградской области обозначился самый активный избирательный округСмотреть фотографии
17:05
«Это просто божественно»: в Волгограде прошел фестиваль колокольного звонаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
В Волгоградской области следят за явкой избирателейСмотреть фотографии
15:11
«Питался кожаными башмаками»: показавший зверства фашистов художник Лев Тырин умер в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде Бочаров заставил чиновников подумать о будущемСмотреть фотографии
13:43
На Украине погиб капитан из-под Волгограда Николай ПотаповСмотреть фотографии
13:14
Ушел от столкновения: в Волгограде легковушка влетела в столбСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области назвали самый вяло голосующий округСмотреть фотографии
11:04
В центре Волгограда в парке пропали двое малолетних детейСмотреть фотографии
10:20
Иномарка вылетела с трассы: под Волгоградом столкнулись фура и легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:24
Куда сходить и что посмотреть в Волгограде 11 сентября: полная программаСмотреть фотографии
 