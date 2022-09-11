В Волгоградской области обозначился самый активный избирательный округ

В Волгоградском регионе идет голосование на довыборах депутатов Волгоградской областной Думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные областного избиркома, в лидерах по числу проголосовавших — Городищенский округ.

— По состоянию на 15.00 11 сентября по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3 проголосовали 36 934 избирателей (36,45%), по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 — 43 609 избирателей (40,88%) и по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13 — 30 420 избирателей (35,25%), — сообщили информагентству в избирательной комиссии региона.

Изначальный аутсайдер — Михайловский округ — неожиданно пошел в отрыв от Краснооктябрьского. Голосование проходило в течение трех дней. Избирательные участки закроются сегодня в 20.00.

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