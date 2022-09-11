В Волгоградской области следят за явкой избирателей

В Волгоградской области продолжается голосование за будущих депутатов областного заксобрания. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликованы новые данные по числу проголосовавших.

— По состоянию на 12.00 11 сентября по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3 проголосовали 34 279 избирателей (33,84%), по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 — 41 025 избирателей (38,46%) и по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13 — 29 280 избирателей (33,93%), — пояснили информагентству в региональном избиркоме.

По-прежнему, если смотреть на процентные соотношения, аутсайдером остается Михайловский избирательный округ. Всего в трех округах до выборов допустили 15 кандидатов. Трехдневное голосование стартовало 9 сентября.

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