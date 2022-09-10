Происшествия

«Это было страшно»: под Волгоградом «скорая» протаранила два авто и перевернулась

Происшествия 10.09.2022 10:42
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10.09.2022 10:42



Три человека пострадали в массовом ДТП с автомобилем скорой помощи на трассе Волгоград-Москва в Михайловском районе.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 23.50 на 794 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий».



По предварительной информации, 31-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-А6ВR23», который двигался со стороны Волгограда в направлении Москвы без проблесковых огней, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения.



В результате «скорая» столкнулась с двигавшимися во встречном направлении автомобилями «Renault Megane Scenic» под управлением 56-летнего водителя и «Лада Калина» под управлением 31-летнего водителя, затем автомобиль «ГАЗ» опрокинулся на проезжую часть.



В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 35-летняя пассажирка автомашины «ГАЗ». Они доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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