В Волгограде прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который в ноябре 2021 года расстрелял на перекрестке в микрорайоне Жилгородок водителя отечественной легковушки. Как стало известно ИА «Высота 102», в ходе следствия сотрудники СК установили новые обстоятельства. По сообщению официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, перед тем как выстрелить в невинного человека, обвиняемый устроил стрельбу в одном из баров.

– В ночь на 17 ноября обвиняемый находился со знакомыми в баре на территории Дзержинского района Волгограда, где во время застолья произвел несколько выстрелов в потолок, – рассказала представитель прокуратуры информагентству. – После этого компания покинула развлекательное заведение. На пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской один из пассажиров попросил остановить автомобиль и вышел из него. Водитель включил сигнал аварийной остановки.

Проезжавший мимо водитель отечественной легковушки, решив, что компании, возможно, нужна его помощь, остановился и задал вопрос. Однако фигурант уголовного дела без объяснения причин произвел не менее шести прицельных выстрелов из пистолета в водителя, предложившего свою помощь. Впоследствии обвиняемый избавился от пистолета, передав его одному из знакомых.

Бросив раненного в голову волгоградца на дороге, сообщники сели в автомобиль и уехали. Мужчине удалось добраться до ближайшего полицейского поста, откуда его уже передали медикам.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудники ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.

– 25-летний волгоградец обвиняется по двум статья УК РФ – о незаконном хранении оружия и о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Вину в содеянном мужчина не признает, – уточняет Оксана Черединина. – Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь по стражей.

Напомним, что ранее сообщник фигуранта уголовного дела был приговорен за укрывательство покушения на убийство и незаконный оборот оружия к 3 годам колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении еще двоих соучастников находится на рассмотрении в суде.