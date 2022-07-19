Расследования

Волгоградцу вынесли приговор по делу о расстреле мужчины в Жилгородке

Расследования 19.07.2022 12:26
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19.07.2022 12:26


В Волгограде Дзержинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего мужчины, который в ноябре прошлого года находился в компании, расстрелявшей водителя на перекрестке в Жилгородке.  Как сообщила старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, с учетом всех обстоятельств суд приговорил молодого человека к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначен штраф в размере 80 тысяч рублей.  

– Сегодня Дзержинский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Волгограда. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении оружия, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления, – сообщила представитель прокуратуры информагентству. – Вину в содеянном мужчина полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Напомним, стрельба была открыта по отечественной легковушке 17 ноября на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе. Установлено, что 22-летний волгоградец вместе с тремя своими друзьями остановились на пересечении улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской дивизии. Водитель следовавшей мимо авто остановился, предположив, что машина обвиняемого неисправна. Однако один из волгоградцев, находившийся в компании, без объяснения причин произвел не менее 6 прицельных выстрелов из пистолета в мужчину вместо благодарности. 

Сообщалось, что потерпевший получил ранение головы, однако самостоятельно смог обратиться за помощью к полицейским. Благодаря оперативной работе полицейских и медиков, мужчине удалось выжить. 

— Оставив потерпевшего на месте происшествия, сообщники сели в автомобиль и уехали, — уточняет Оксана Черединина. — В дальнейшем обвиняемый спрятал пистолет в своей квартире.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Дзержинского района Волгограда.

Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Уголовное дело в отношении знакомого фигуранта уголовного дела, обвиняемого в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ) находится на завершающей стадии и расследования. Уголовные дела в отношении еще двоих сообщников, также обвиняемых в укрывательстве покушения на убийство и незаконном обороте оружия, находятся на рассмотрении в суде.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области 

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