Расследования 18.11.2021 11:51
0
18.11.2021 11:51
Оперативники задержали в Волгограде двоих подозреваемых в покушении на убийство местного жителя, который стал для них случайной мишенью. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне утром к сотрудникам ДПС, которые несли службу в Дзержинском районе, с просьбой о помощи обратился мужчина с огнестрельным ранением головы. Полицейские вызвали скорую помощь и передали информацию о случившемся всем нарядам и патрулям.
Выяснилось, что потерпевший двигался на своем "ВАЗ-21070" по автодороге в Дзержинском районе. Во время движения на одном из перекрестков неизвестный произвел не менее шести выстрелов по его автомашине. Одна из пуль ранила мужчину. Он вышел из машины, смог убежать и обратился к полицейским.
Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.
Полицейские задержали подозреваемых при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения Росгвардии. Ими оказались двое 24-летних местных жителей. В момент совершения преступления они находились в состоянии опьянения. Установлено, что стрелки выбрали в качестве своей цели случайный проезжающий мимо автомобиль. Один из них выстрелил в сторону машины, после чего злоумышленники скрылись на иномарке.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Волгограду установили их личности. У задержанных изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом ПМ, который злоумышленники закопали в лесополосе после совершения преступления.
Также у них обнаружены предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами, которые направлены на исследование в Экспертно-криминалистический Центр ГУ МВД России по Волгоградской области.
В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Подозреваемые доставлены в следственный отдел. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Подозреваемый в покушении на убийство перед стрельбой «окропил» перекресток в Волгограде18.11.2021 15:03
Расследования 18.11.2021 15:03
Новый год в СИЗО Волгограда встретит подозреваемый по делу о ложной вакцинации врач-терапевт18.11.2021 10:42
Расследования 18.11.2021 10:42
Осквернителя памятника жертвам Холокоста задержали в Волгограде (ВИДЕО)17.11.2021 15:50
Расследования 17.11.2021 15:50
Разыскиваемого за двойное убийство в Коврове задержали в такси под Волгоградом (ВИДЕО)17.11.2021 13:08
Расследования 17.11.2021 13:08
Суд расторг сделку бизнес-леди с волгоградской подземкой17.11.2021 10:21
Расследования 17.11.2021 10:21
Две волгоградские студентки задержаны с врачом за выдачу липовых сертификатов о вакцинации16.11.2021 16:49
Расследования 16.11.2021 16:49
Подростка повторно поймали пьяным за рулем в Волгоградской области16.11.2021 13:16
Расследования 16.11.2021 13:16
В провале стройки за 20 миллионов обвиняется районный чиновник в Волгоградской области15.11.2021 16:29
Расследования 15.11.2021 16:29
Браконьеров с тушами косуль задержали в Волгоградской области (ВИДЕО)15.11.2021 15:05
Расследования 15.11.2021 15:05
Волгоградец взыскал 150 тысяч рублей за травму сына в VIP-зале аэропорта "Шереметьево"15.11.2021 12:28
Расследования 15.11.2021 12:28
В Волгограде бывший следователь сменит служебный кабинет на тюремную камеру15.11.2021 12:15
Расследования 15.11.2021 12:15
За хранение 18 тыс бутылок спирта волжанина отправили в колонию строгого режима15.11.2021 10:50
Расследования 15.11.2021 10:50
Суд в Волгограде взыскал 21,5 млн рублей с коммерсанта за провальную стройку детсада14.11.2021 18:15
Расследования 14.11.2021 18:15
Волгоградцу грозит тюремный срок за продажу рогов сайгака14.11.2021 15:31
Расследования 14.11.2021 15:31
Не стирает, не убирает: разозленный волгоградец ошпарил свою даму кипятком14.11.2021 14:40
Расследования 14.11.2021 14:40
Реклама