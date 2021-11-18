









Оперативники задержали в Волгограде двоих подозреваемых в покушении на убийство местного жителя, который стал для них случайной мишенью. Как сообщили в региональном главке МВД, накануне утром к сотрудникам ДПС, которые несли службу в Дзержинском районе, с просьбой о помощи обратился мужчина с огнестрельным ранением головы. Полицейские вызвали скорую помощь и передали информацию о случившемся всем нарядам и патрулям.

Выяснилось, что потерпевший двигался на своем "ВАЗ-21070" по автодороге в Дзержинском районе. Во время движения на одном из перекрестков неизвестный произвел не менее шести выстрелов по его автомашине. Одна из пуль ранила мужчину. Он вышел из машины, смог убежать и обратился к полицейским.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

Полицейские задержали подозреваемых при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения Росгвардии. Ими оказались двое 24-летних местных жителей. В момент совершения преступления они находились в состоянии опьянения. Установлено, что стрелки выбрали в качестве своей цели случайный проезжающий мимо автомобиль. Один из них выстрелил в сторону машины, после чего злоумышленники скрылись на иномарке.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Волгограду установили их личности. У задержанных изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом ПМ, который злоумышленники закопали в лесополосе после совершения преступления.





Также у них обнаружены предметы, конструктивно схожие с оружием и боеприпасами, которые направлены на исследование в Экспертно-криминалистический Центр ГУ МВД России по Волгоградской области.





В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Подозреваемые доставлены в следственный отдел. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области