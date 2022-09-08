Жителей Волгограда насторожил застилающий микрорайон черный дым



В Дзержинском районе Волгограда пожарные ликвидируют возгорание в районе улицы Краснополянской. Кадрами с места происшествия с редакцией "Высота 102" поделились очевидцы.

– Классика по-волгоградски: снова горит сухая трава, и огонь достаточно быстро из-за ветра разносит в считанные секунды, – сообщают волгоградские автолюбители, оказавшиеся рядом с местом возгорания. – Учитывая, что совсем рядом жилой массив, становится немного жутковато. Но пожарные на месте. Черным дымом застилает Жилгородок отчасти.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили информагентству, что на месте работают расчеты 15-й пожарно-спасательной части.

– В Дзержинском районе Волгограда произошло возгорание камыша, – прокомментировали в чрезвычайном ведомстве. – Угрозы жилым домам нет.