Очевидцы сняли на видео стрельбу в Кировском районе Волгограда

В социальных сетях и телеграм-каналах 7 сентября появилось видео, на котором неизвестный днем открыл стрельбу на одной из улиц в Кировском районе Волгограда. Как утверждают авторы анонимных каналов, выстрелы мужчина предположительно произвел из пневматического пистолета в своего оппонента.

По словам волгоградцев, живо обсуждающих данное видео, стрельба произошла около кафе «Кумир», расположенного на улице 64-Армии.

– Перед тем как достать пистолет из сумки и открыть стрельбу, мужчина, который на видео, сначала подрался около кафе с другим. После того, как его недруг перебежал дорогу на противоположную сторону, он и произвел несколько выстрелов. Два или три точно прозвучало, – рассказывают очевидцы происшествия.

Судя по кадрам, при разборках со стрельбой кроме прочих присутствовали женщина и ребенок. Последний во время стрельбы пытался убежать.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой прокомментировать происшествие.

Напомним, накануне полиция Волгограда распространила видео, на котором компания подростков развлекается предположительно с травматическим пистолетом. Итогом таких игр стало повреждение городского имущества – в результате стрельбы была разбита одна из стен остановочного павильона на улице Исторической.

Видео: телеграм-канал ХY | Волгоград