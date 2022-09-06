Расследования

В Волгограде компания подростков устроила стрельбы на остановке

Расследования 06.09.2022 15:37
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06.09.2022 15:37


В Волгограде группа подростков разбила одну из панелей остановочного павильона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, молодые люди повредили городское имущество на остановке "ЖБИ" в Дзержинском районе. В настоящее время их ищут сотрудники полиции. 

– 4 сентября примерно в 23.10 группа неизвестных, находясь на территории остановки общественного транспорта «ЖБИ» по ул. Исторической, умышленно повредили стекло остановочного павильона, причинив имущественный ущерб, – рассказали в пресс-службе  регионального управления МВД России. – Действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, один из молодых людей рад развлечения сначала стрелял по ногам своих друзей. После этого он произвел выстрел по одной из боковых стенок павильона. 

Волгоградцев, обладающих информацией о личности злоумышленников, просят сообщить сведения о них в Отдел полиции №3 (Дзержинский район) Управления МВД России по г. Волгограду по тел. 8 (8442) 93 75 02; 8 (8442) 36 60 60.


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