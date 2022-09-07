«Уснул за рулем»: таксиста из Волгограда осудили за гибель 3-летней девочки в ДТП









Славянский районный суд Краснодарского края вынес приговор волгоградцу за ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка. Как сообщили ИА «Высота 102» в Краснодарском краевом суде, подсудимый Валентин Евдокимов уехал из Волгограда на заработки на курорт, где устроился таксистом.





5 января 2022 года Евдокимов управлял взятым в аренду автомобилем «Volkswagen Polo». В какой-то момент мужчина уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Такси врезалось в «Toyota Funcargo», в которой ехали бабушка с двумя внуками. 3-летняя девочка скончалась на месте, бабушка и второй ребенок были доставлены в больницу. В больницу также пришлось госпитализировать пассажиров, которые ехали в такси.





В судебном заседании Евдокимов полностью признал свою вину.





Он приговорен к лишению свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.





Приговор в законную силу не вступил.





Фото УИГБДД по Краснодарскому краю.