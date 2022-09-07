Расследования

«Уснул за рулем»: таксиста из Волгограда осудили за гибель 3-летней девочки в ДТП

Расследования 07.09.2022 11:12
0
07.09.2022 11:12



Славянский районный суд Краснодарского края вынес приговор волгоградцу за ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка. Как сообщили ИА «Высота 102» в Краснодарском краевом суде, подсудимый Валентин Евдокимов уехал из Волгограда на заработки на курорт, где устроился таксистом. 

5 января 2022 года Евдокимов управлял взятым в аренду автомобилем «Volkswagen Polo». В какой-то момент  мужчина  уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. Такси врезалось в  «Toyota Funcargo», в которой  ехали бабушка с двумя внуками. 3-летняя девочка скончалась на месте, бабушка и второй ребенок были доставлены в больницу. В больницу также пришлось госпитализировать пассажиров, которые ехали в такси.

В судебном заседании Евдокимов полностью признал свою вину. 

Он приговорен к лишению свободы на  3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. 

Приговор в законную силу не вступил.

Фото УИГБДД по Краснодарскому краю.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.09.2022 06:26
Расследования 07.09.2022 06:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2022 15:37
Расследования 06.09.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2022 09:58
Расследования 06.09.2022 09:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 20:06
Расследования 05.09.2022 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 15:35
Расследования 05.09.2022 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 13:38
Расследования 05.09.2022 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 12:23
Расследования 05.09.2022 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 11:15
Расследования 05.09.2022 11:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 11:03
Расследования 05.09.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.09.2022 10:04
Расследования 05.09.2022 10:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2022 18:32
Расследования 04.09.2022 18:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2022 15:39
Расследования 04.09.2022 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2022 20:33
Расследования 02.09.2022 20:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2022 16:33
Расследования 02.09.2022 16:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2022 13:30
Расследования 02.09.2022 13:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:36
«Связали колготками и бросили в поле»: в Волгоградской области хозяин-садист бросил умирать собакуСмотреть фотографии
12:06
На День города волгоградцев накормят хинкали с морским гребешком и авторской шаурмойСмотреть фотографии
11:48
«Это плановый ремонт»: в центре Волгограда латают тротуар, на котором покалечилась туристкаСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом 46-летнего рабочего убило трубоукладчикомСмотреть фотографии
11:34
«Открытие Авто»: рост авторынка в сентябре продолжится, продажи составят 44-45 тысяч машинСмотреть фотографии
11:12
«Уснул за рулем»: таксиста из Волгограда осудили за гибель 3-летней девочки в ДТПСмотреть фотографии
10:52
Пенсионер погиб в столкновении «ВАЗа» и грузовика под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:28
«Нам устроили транспортный коллапс»: жители Кировского района по часу ждут автобусов до центра ВолгоградаСмотреть фотографии
10:19
«ЕвроХим-ВолгаКалий» определил лучших сотрудников на конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
10:18
Первый заместитель прокурора области выслушает проблемы волгоградцевСмотреть фотографии
10:10
Житель Волгоградской области спилил 8 сосен для строительства забораСмотреть фотографии
09:31
Бочаров утвердил три премии имени профессора ИншаковаСмотреть фотографии
08:41
Эпидемиологи зафиксировали вспышку ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
В правительстве РФ утвердили программу празднования 80-летия Победы под Сталинградом из 123 пунктовСмотреть фотографии
06:26
«Кидал клиентов и работников»: в Волгограде корыстному мебельщику грозит до 10 летСмотреть фотографии
22:35
Волгоградский облсовпроф наказали рублем за утонувшее в Волге судно с топливомСмотреть фотографии
21:00
16 минут до олимпийской чемпионки: волгоградка выиграла первенство РФ по плаванию на открытой водеСмотреть фотографии
20:28
Под Волгоградом установили мемориальную доску погибшим на Украине бойцамСмотреть фотографии
19:05
ГУ МВД опубликовало видео ДТП на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:56
Бочаров, ФСБ и силовики обсудили меры противодействия терроризмуСмотреть фотографии
18:47
Отмена остановок и пешеходный режим: как будет работать транспорт Волгограда с 9 по 11 сентябряСмотреть фотографии
18:07
Вся надежда на юбилей: волгоградцы десятки лет лелеют мечту избавиться от руин под музеем-панорамойСмотреть фотографии
18:06
Боевые корабли Каспийской флотилии примут участие в шоу на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
17:41
«У кого рука поднялась?»: жители Урюпинска озаботились судьбой лебедя-инвалидаСмотреть фотографии
17:25
Из-за ДТП на пересечении двух проспектов в Волгограде в час пик образовалась пробкаСмотреть фотографии
16:50
Автор «улета» в волгоградском аэропорту уличен в картельном сговореСмотреть фотографии
15:47
Wildberries построит крупный логистический центр в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
Подростки устроили стрельбу на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
15:04
В парке Волжского доломали наследство команды Ultra100Смотреть фотографии
14:11
COVID-19 ослабил хватку перед массовым празднованием Дня города в ВолгоградеСмотреть фотографии
 