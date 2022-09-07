Эпидемиологи зафиксировали вспышку ОРВИ в Волгоградской области

Здравоохранение 07.09.2022 08:41
0
07.09.2022 08:41
В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ в конце августа-начале сентября превысил среднемноголетний уровень и составил в среднем 76,9 случаев на 10 тысяч населения. При этом заболевших гриппом в регионе нет, сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора.
По данным проведенных вирусологических исследований в циркуляции респираторных вирусов определяются вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, риновирус, бокавирус, аденовирус и возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
В ведомстве заявили о необходимости привить от гриппа 60% населения региона. В настоящий момент вакцинированы лишь 5%.
Волгоградские кардиохирурги впервые прооперировали девочку весом менее 1,5 кг03.09.2022 19:44
Здравоохранение 03.09.2022 19:44
«А скорую забыли?»: волгоградским медикам определили новые ковидные выплаты01.09.2022 19:20
Здравоохранение 01.09.2022 19:20
В Волгограде операции по трансплантации костного мозга включат в программу ТФОМС31.08.2022 08:59
Здравоохранение 31.08.2022 08:59
Под Волгоградом врачи санавиации эвакуировали малыша, проглотившего средство от мух27.08.2022 15:05
Здравоохранение 27.08.2022 15:05
Волгоградские врачи провели ювелирную операцию по удалению опухоли головы у пенсионерки25.08.2022 20:38
Здравоохранение 25.08.2022 20:38
Волгоградские врачи спасли беременную со смертельным диагнозом и ее малыша21.08.2022 12:29
Здравоохранение 21.08.2022 12:29
Волгоградский кардиолог дала советы по защите сердца в 40-градусную жару18.08.2022 08:29
Здравоохранение 18.08.2022 08:29
В волгоградском онкодиспансере ускорят проведение генетических исследований30.07.2022 11:16
Здравоохранение 30.07.2022 11:16
В аптеках Волгоградской области изымают партию нерастворимого «Парацетамола»05.07.2022 10:33
Здравоохранение 05.07.2022 10:33
Укушенного гадюкой мужчину спасли в волгоградской больнице03.07.2022 16:28
Здравоохранение 03.07.2022 16:28
В Волгограде 48-летней женщине прооперировали мозг через прокол в бедренной артерии02.07.2022 10:58
Здравоохранение 02.07.2022 10:58
В новом здании онкоцентра в Волгограде заработала детская поликлиника22.06.2022 10:57
Здравоохранение 22.06.2022 10:57
Цифровизация медицины: современные технологии в помощь лечебным учреждениям региона19.06.2022 07:40
Здравоохранение 19.06.2022 07:40
В Волгоград доставят мобильную лабораторию для мониторинга опасных инфекций11.06.2022 17:56
Здравоохранение 11.06.2022 17:56
«Не сойти с ума»: в Волгоградской области в два раза выросла заболеваемость психическими расстройствами11.06.2022 15:15
Здравоохранение 11.06.2022 15:15