Здравоохранение

Эпидемиологи зафиксировали вспышку ОРВИ в Волгоградской области

Здравоохранение 07.09.2022 08:41
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07.09.2022 08:41



В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ в конце августа-начале сентября превысил среднемноголетний уровень и составил в среднем 76,9 случаев на 10 тысяч населения. При этом заболевших гриппом в регионе нет, сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора.  

По данным проведенных вирусологических исследований в циркуляции респираторных вирусов определяются вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, риновирус, бокавирус, аденовирус  и возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

В ведомстве заявили о необходимости привить от гриппа 60% населения региона. В настоящий момент вакцинированы лишь 5%.

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