Эпидемиологи зафиксировали вспышку ОРВИ в Волгоградской области









В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ в конце августа-начале сентября превысил среднемноголетний уровень и составил в среднем 76,9 случаев на 10 тысяч населения. При этом заболевших гриппом в регионе нет, сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора.





По данным проведенных вирусологических исследований в циркуляции респираторных вирусов определяются вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, риновирус, бокавирус, аденовирус и возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.





В ведомстве заявили о необходимости привить от гриппа 60% населения региона. В настоящий момент вакцинированы лишь 5%.



