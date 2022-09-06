Экология

Волгоградский облсовпроф наказали рублем за утонувшее в Волге судно с топливом

Экология 06.09.2022 22:35
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06.09.2022 22:35



Волгоградскому областному совету профсоюзов, который является владельцем затонувшего зимой под Краснослободском теплохода, пришлось возместить нанесенный Волге ущерб.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, в адрес профсоюзной организации было внесено представление. 
- По результатам его рассмотрения возмещен ущерб, причиненный Волге, на сумму 42 тысячи рублей, а ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в надзорном ведомстве.
Установлено, что акватория затона Волгоградский в Краснослободске загрязнилась продуктами нефтепереработки (топливо, моторное масло, смазки узлов и агрегатов, подсланевые воды), а также другими веществами, из которых изготовлены различные детали судна (металл, полимеры, лакокрасочные покрытия).
Как ранее сообщалось, пассажирский теплоход «ПС-343» затонул 25 февраля текущего года в Волгоградском затоне Волги в городе Краснослободск. Судно ушло под лед, а на месте затопления растеклось нефтяное пятно от вытекшего дизельного топлива. Это, как установили специалисты, отрицательно сказалось на состоянии водоема. 
В апреле текущего года профсоюзную организацию по решению суда обязали поднять судно со дна реки, что было сделано. 
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Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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