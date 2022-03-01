Теплоход Волгоградского облсовпрофа провалился под лед на Волге

Пассажирский теплоход «ПС-343», принадлежащий Волгоградскому областному совету профсоюзов, затонул в Волгоградском затоне Волги в городе Краснослободск. Судно ушло под лед, на месте затопления растеклось нефтяное пятно от вытекшего дизельного топлива, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
О затонувшем судне надзорному ведомству стало известно 25 февраля. В Краснослободск выехали специалисты Росприроднадзора, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры и эксперты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО». Они обследовали место затопления, отобрали пробы воды из затона и измерили площадь нефтяного пятна. После проведения исследований контролирующие органы дадут оценку произошедшему и рассчитают сумму ущерба, нанесенного экологии.
– Ситуация находится на контроле Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, – резюмировали в природоохранном ведомстве.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.