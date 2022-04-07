Экология

Волгоградский облсовпроф обязали поднять затонувший зимой теплоход

Экология 07.04.2022 10:26
07.04.2022 10:26



Волгоградский областной совет профсоюзов, который является владельцем затонувшего под Краснослободском теплохода, обязали поднять судно. Такое решение, как сообщил ИА «Высота 102» и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, принял Центральный районный суд Волгограда по иску надзорного ведомства.
Пассажирский теплоход «ПС-343» затонул 25 февраля текущего года в Волгоградском затоне Волги в городе Краснослободск. Судно ушло под лед, на месте затопления растеклось нефтяное пятно от вытекшего дизельного топлива. На место происшествия выезжали специалисты Росприроднадзора, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры и эксперты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО». Они обследовали место затопления, отобрали пробы воды из затона и измерили площадь нефтяного пятна. 
По данным природоохранной прокуратуры, остатки продуктов нефтепереработки с затонувшего теплохода попадают в водный объект высшего рыбохозяйственного значения – реку Волга и могут отрицательно отразиться на состоянии водоема. В целях устранения выявленных нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

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