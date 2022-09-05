Расследования

Жителю Волгограда продали бонусы банка за 24 тысячи рублей

Расследования 05.09.2022 20:06
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05.09.2022 20:06


Житель Советского района Волгограда попался на уловки мошенников и отдал 24 тысячи рублей неизвестному мужчине. Как сообщает ИА «Высота 102», 22-летний волгоградец хотел получить бонусы за использование онлайн-приложения одного из банков. 

— 4 сентября 2022 года местному жителю позвонил сотрудник банка и сообщил о том, что за использование онлайн-приложения ему полагаются бонусы, — пояснили информагентству в пресс-службе УМВД по городу Волгограду. — Звонивший уточнил данные банковской карты клиента и попросил назвать код, полученный мужчиной в смс-сообщении.  

После этого у потерпевшего списали со счета 24 тысячи рублей. Мужчина попытался связаться с лжебанкиром, но больше никто не вышел на связь. Со слов обманутого волгоградца, он поверил собеседнику, так как довольно часто совершает покупки через приложение. 

— Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступника, — добавили в городском управлении МВД. — Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ — мошенничество. 

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