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Общество

Волгоградца оштрафовали за неуплату ноля рублей после пользования парковкой

Общество 12.09.2026 21:37
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12.09.2026 21:37


Волгоградец получил штраф в 2500 рублей за то, что, как он утверждает, воспользовался парковкой с нулевой платой. Как рассказал ИА «Высота 102» Максим, 18 августа он припарковался на участке улицы Советская. 

- Я открыл приложение «Горпарковки» на телефоне, и на экране высветилась сумма оплаты – 0 рублей. Почему меня это не насторожило? Во-первых, автомобилем я пользуюсь не так уж часто. Во-вторых, я знал, что некоторые парковки в городе работают в тестовом режиме. То есть первое время плату за остановку на таких территориях не берут. Поэтому я спокойно оставил машину и пошел по своим делам, так как не придумал, как можно оплатить ноль рублей, - продолжает мужчина. 

Однако на днях изумленный мужчина получил извещение о штрафе в размере 2,5 тысячи рублей за то, что, якобы, он не оплатил парковку в тот самый день и на той самой улице. 

- Я был возмущен! Стал звонить в поддержку, говорю, за что меня оштрафовали, если  приложение показывало ноль кк оплате? Но там мне категорически заявили, что такого быть не может. А теперь смотрю в приложении, и парковка на этой улице уже стоит 40 рублей,  – говорит волгоградец.  

К сожалению, признает Максим, ему нелегко будет доказать свою правоту, так что, скорее всего, штраф ему придется оплатить. Сам он предполагает, что, возможно, в приложении мог произойти сбой, который, впрочем, обошелся ему недешево. Или на момент парковки там действовал нулевой тариф.

Волгоградец иронизирует, что из-за таких сбоев могут «прилетать» штрафы за парковку на платных участках в выходные дни и в ночное время, когда парковку не надо оплачивать. И призывает водителей перепроверять на всякий случай информацию, если приложение выдаст эту роковую цифру – ноль рублей. 



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