



В Волгограде 12 сентября состоялось торжественное открытие после реконструкции площади Павших Борцов, которая стала пешеходной. Обновленное пространство вызвало неоднозначную реакцию горожан: одни отмечают ухоженный вид и комфорт, другие спешат назвать главную площадь Волгограда не иначе как «плац». На эту тему высказался член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков.

В ироничной форме он напомнил волгоградцам о том, что площадь – на то и площадь, чтобы быть открытым пространством без излишеств в будние дни.

Сергей Жуков, член Общественной палаты Волгоградской области

– Активные горожане снова негодуют по поводу «нового старого» плаца на площади Павших Борцов. И тут, похоже, стоит напомнить одну неожиданную вещь: площадь на то она и площадь. Это открытое городское пространство. Она не обязана быть парковкой, сквером у подъезда или местом, где каждому непременно должны поставить лавочку именно под его любимым деревом, – написал Жуков на своей странице в социальной сети.

По его словам, некоторым, судя по комментариям, открытое пространство само по себе уже кажется градостроительной ошибкой.

– Мол, пусто! Срочно чем-нибудь заставить! Желательно автомобилями, чтобы уж точно никакого плаца не осталось. Мне до такого уровня урбанистической мысли далеко, поэтому я попросил ИИшницу показать, как выглядели бы известные площади страны, если бы их проектировали строго по комментариям активных горожан. Красная площадь с парковкой, Дворцовая с машинами вдоль фасадов... Красота же! Вот тогда площадь наконец перестала бы быть площадью. Так ведь? Или я опять что-то неправильно понимаю в назначении городских площадей?





Жуков также напомнил, что площадь Павших Борцов – это не только про парадный строй.

– В разные годы здесь проходили концерты, народные гуляния, новогодние праздники, фестивали, лазерные шоу и другие массовые мероприятия. Понятно, что сейчас все это не так активно по вполне понятным обстоятельствам. Но это временно. Все будет хорошо, и площадь Павших Борцов еще не раз будет принимать сотни и тысячи волгоградцев и гостей города на концертах, праздниках и других мероприятиях. Так что, возможно, не стоит каждый раз удивляться, что на главной площади города вдруг снова получилась... площадь, – резюмировал член Общественной палаты Волгоградской области.