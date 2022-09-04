Расследования

Из-за протокола 32-летний житель Волгограда наехал на полицейских

Расследования 04.09.2022 15:39
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04.09.2022 15:39


В Советский районный суд Волгограда направлены материалы уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину обвиняют в применения насилия к полицейским. 

— Волгоградская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Волгограда, — сообщили информагентству в надзорном ведомстве. — Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Следствием установлено, что в июле 2022 года обвиняемый, стремясь избежать административной ответственности, наехал на автомобиле на сотрудника полиции, ударив его передним бампером. Еще одного сотрудника обвиняемый задел боковым левым зеркалом.

Известно, что полицейские остановили 32-летнего водителя за переезд ж/д путей в неположенном месте. Однако строптивый нарушитель сел в машину, заблокировал двери и поехал прямо на сотрудников.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

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