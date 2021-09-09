Происшествия

Пассажир автобуса устроил дебош и напал на полицейских под Волгоградом

Происшествия 09.09.2021 14:26
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09.09.2021 14:26


В Волгоградской области за угрозу применения насилия в отношении полицейских задержан мужчина, который разыскивается правоохранительными органами Татарстана. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник,  в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
По данным следствия, днем 7 сентября в правоохранительные органы Иловлинского района Волгоградской области поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, который по виду сильно пьян, выходит на проезжую часть федеральной автодороги "Каспий", мешает движению транспорта, создает аварийно-опасные ситуации и провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Для проверки указанной информации на место прибыли инспекторы ДПС, которые попытались пресечь противоправные действия нарушителя. Дебоширу это не понравилось, он достал из кармана нож и стал замахиваться им на представителей власти.
Выяснилось, что мужчина оказался посреди федеральной трассы в Иловлинском районе случайно – за непристойное поведение его высадили из рейсового автобуса, направлявшегося из Республики Дагестан в Москву. Последнее, что запомнил подследственный - как распивал спиртные напитки в салоне автобуса и как скандалил с пассажирами. Следователи также установили, что мужчина находится в розыске, инициатором которого выступают правоохранительные органы Татарстана.
В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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