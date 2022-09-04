Под Волгоградом мужчина умер после падения с балкона 2-го этажа

Пациент Фроловской ЦРБ Волгоградской области скончался после падения с балкона медучреждения. Как стало известно ИА «Высота 102», 69-летний мужчина сорвался с высоты второго этажа.

— Мужчину обнаружили вечером 2 сентября возле административного здания Фроловской ЦРБ, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — Пациент выпал с балкона палаты, расположенной на втором этаже.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что погибший поступил на лечение во Фроловскую ЦРБ в связи с обострением хронического заболевания.

— Вечером того же дня обнаружен медицинским персоналом лежащим под балконом хирургического отделения. Со слов пациента, упал сам. Состояние при обнаружении тяжелое, госпитализирован в отделение реанимации, —прокомментировали в облздраве.

Как уточнили в регкомитете, врачи в течении двух часов боролись за жизнь пациента, однако его состояние ухудшалось и завершилось летальным исходом.

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