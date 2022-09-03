Но почти тут же хозяева воспользовались тем, что волгоградцы большими силами пошли вперёд и организовали удачную контратаку, в результате которой счёт стал 2:1 в пользу соперников сине-голубых.
Спорт 03.09.2022 21:00
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03.09.2022 21:00
Волгоградский «Ротор» в выездном матче седьмого тура первенства второй лиги сыграл вничью. Соперником сине-голубых на сей раз стала майкопская «Дружба». Встреча закончилась со счетом 3:3, сообщает ИА "Высота 102". Болельщики после матча так коротко охарактеризовали события на поле - "сплошные нервы".
Начало матча выдалось малоактивным со стороны обеих команд. Первый опасный момент в игре возник на 14-й минуте, когда оборона гостей позволила футболисту хозяев ворваться в свою штрафную и выйти один на один с голкипером "Ротора" Никитой Кокаревым. Но вратарь волгоградцев успешно отразил удар. Тем не менее, на 33-й минуте противники сине-голубых разыграли стандартное положение, в результате которого игрок "Дружбы" нанёс выстрел из-за пределов штрафной, с которым не сумел справиться Кокарев, и мяч влетел в сетку ворот.
Под конец первой половины игры "Ротор" имел шансы сравнять счёт до перерыва. На 42-й минуте Алексей Бутаревич получил возможность пробить с близкого расстояния, но защита хозяев успешно заблокировала удар. Почти сразу после этого игрового момента Артём Максименко вышел на очное противостояние с вратарём соперников, но не смог того переиграть и забить очень нужный гол для волгоградской команды.
После перерыва командам долгое время не удавалось создать реальной угрозы у ворот друг друга. Лишь на 81-й минуте вышедший на замену во втором тайме Магомед Магомедов отдал голевой пас на форварда «Ротора» Андрея Козлова, который уверенно переиграл голкипера «Дружбы» и сравнял счёт в матче.
Но почти тут же хозяева воспользовались тем, что волгоградцы большими силами пошли вперёд и организовали удачную контратаку, в результате которой счёт стал 2:1 в пользу соперников сине-голубых.
Но почти тут же хозяева воспользовались тем, что волгоградцы большими силами пошли вперёд и организовали удачную контратаку, в результате которой счёт стал 2:1 в пользу соперников сине-голубых.
При этом голевая феерия не закончилась. На 89-й минуте Кокарев удачно отправил мяч на чужую половину поля, где футболисты «Ротора» сумели его отвоевать и Козлов оформил дубль в поединке. На 91-ой минуте представитель «Дружбы» снова отправил игровой снаряд в сетку ворот волгоградской команды. Игрок хозяев забил важнейший гол для своей команды дальним выстрелом из-за пределов штрафной. Сине-голубые, в свою очередь, ушли от поражения буквально в своей заключительной атаке на 97-ой минуте. Футболисты гостей удачно разыграли выброс мяча из аута. В результате суматохи в штрафной хозяев он оказался в воротах.
Таким образом, «Ротор» буквально на последних минутах вырвал многострадальную ничью. Причем самые драматические события произошли в конце матча.
Пока волгоградский клуб по-прежнему является лидером второй лиги в своей группе. Но результат может измениться, когда главный конкурент волгоградцев «Чайка» проведет свою встречу.
Иван Тюгаев
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