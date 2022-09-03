Здравоохранение

Волгоградские кардиохирурги впервые прооперировали девочку весом менее 1,5 кг

Здравоохранение 03.09.2022 19:44
0
03.09.2022 19:44



В волгоградском кардиоцентре впервые в истории региона выполнена операция на сердце новорожденному ребёнку с крайне низким весом. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, малышка родилась в перинатальном центре № 2, когда ее мама была на 33-й неделе беременности.

При рождении малышка весила всего 1340 граммов, к тому же  у неё был диагностирован тяжёлый врождённый порок сердца: коарктация аорты с гипоплазией дуги аорты, который мог  привести к смерти малышки.

- Операция в такой ситуации так же сложна, как и умение управлять физиологическими процессами недоразвитых органов, - рассказывает Роман Гаврилов, заведующий кардиохирургическим детским отделением, сердечно-сосудистый хирург, который делал операцию. – У девочки часть основного магистрального сосуда была  развита хорошо, ее диаметр составляет 6 мм, а часть имела резкое сужение до 1,5 мм. При этом возникала большая нагрузка на сердце, а внутренние органы получали кровь в недостаточном количестве.

Малышку прооперировали в возрасте  всего10 дней, при операции ее вес был 1449 граммов. Во время операции хирурги провели поистине ювелирную работу по  иссечению узкого участка аорты и восстановлению ее диаметра на всем протяжении, как у здорового ребенка.

Уникальная операция прошла без осложнений, на 4-е сутки девочка в стабильном состоянии для дальнейшего выхаживания была переведена в областную детскую больницу.

Отметим, оказание высокотехнологической медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы стало возможно благодаря оснащению медорганизации современной медицинской техникой. Здесь и в других медучреждениях появилось современное операционное и диагностическое оборудование, в том числе ангиографы, навигационные системы и микроскопы для операционных.

Фото Волгоградского кардиоцентра VK

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
01.09.2022 19:20
Здравоохранение 01.09.2022 19:20
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2022 08:59
Здравоохранение 31.08.2022 08:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2022 15:05
Здравоохранение 27.08.2022 15:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.08.2022 20:38
Здравоохранение 25.08.2022 20:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.08.2022 12:29
Здравоохранение 21.08.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.08.2022 08:29
Здравоохранение 18.08.2022 08:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.07.2022 11:16
Здравоохранение 30.07.2022 11:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.07.2022 10:33
Здравоохранение 05.07.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.07.2022 16:28
Здравоохранение 03.07.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.07.2022 10:58
Здравоохранение 02.07.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.06.2022 10:57
Здравоохранение 22.06.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.06.2022 07:40
Здравоохранение 19.06.2022 07:40
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
11.06.2022 17:56
Здравоохранение 11.06.2022 17:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.06.2022 15:15
Здравоохранение 11.06.2022 15:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.06.2022 15:09
Здравоохранение 07.06.2022 15:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:00
Победила дружба: волгоградский "Ротор" сыграл вничью с клубом из Майкопа - 3:3Смотреть фотографии
19:44
Волгоградские кардиохирурги впервые прооперировали девочку весом менее 1,5 кгСмотреть фотографии
19:06
Росстат: средняя зарплата волгоградцев за месяц выросла на 3 тысячи рублейСмотреть фотографии
17:38
«Проснулись от дождя в комнате»: потоп в общежитии Волгограда оставил без жилья семью с двумя детьмиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
Школьница из Урюпинска прошла отбор вокального проекта «Ты супер!»Смотреть фотографии
15:33
Волгоградский НЭТ вернул скандальный спектакль в репертуар после критики СобчакСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом учительница отдала «сотруднику банка» миллион рублейСмотреть фотографии
12:56
«Денег хватает только на дворцы»: в Волгоградской области развалилось крыльцо ФАПаСмотреть фотографии
12:53
8-летняя пассажирка самолета «Москва-Сочи» госпитализирована в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В Волгоградской области белыми птицами и шарами вспомнили жертв БесланаСмотреть фотографии
11:24
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области стремительно растетСмотреть фотографии
10:56
На пляже под Волгоградом загорелся джип после гонок по пескуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Волжский на четыре дня останется без горячей водыСмотреть фотографии
09:24
«Боимся спать ночами»: в Волгограде будущие учителя показали убогий бытСмотреть фотографии
07:51
Под Волгоградом открыли мемориальную доску погибшему в СВО воинуСмотреть фотографии
07:34
И снова 3 сентября: волгоградцы пережили самую холодную ночьСмотреть фотографии
20:56
«Снимут про себя кино и закупят сувениры»: депутаты Волгоградской облдумы широко отметят 30-летие регпарламентаСмотреть фотографии
20:33
«Вчера нас вызвали в полицию»: волгоградцам запретили поддерживать врача, обвиненного в смерти пациенткиСмотреть фотографии
19:07
С песнями, футболом и фейерверком: под Волгоградом 3 сентября пройдет фестиваль «Ахтубинский помидор»Смотреть фотографии
18:25
Первый в России Центр экзопротезирования создадут в Волгограде к концу сентябряСмотреть фотографии
17:24
Бывшую партшколу имени Сталина в Волгограде отреставрирует компания из МосквыСмотреть фотографии
16:33
«Автобусы не предлагать»: волгоградские активисты излили душу депутату Госдумы ЖуковуСмотреть фотографии
16:11
На юге Волгограда сносят горевший аварийный домСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде перед Волжской ГЭС сделают круговую развязкуСмотреть фотографии
14:58
Российскую Федерацию заставят убраться на Лысой горе в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:47
В Урюпинске 11-летнюю школьницу покусала соседская собакаСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде подросток воткнул нож в сверстника в банеСмотреть фотографии
13:28
Генетик из Волгограда рассказала, в каких семьях могут родиться дети с отклонениямиСмотреть фотографии
13:11
В Котельниково ввели режим ЧС после урагана и градаСмотреть фотографии
12:34
«Просила убрать пять лет»: упавшее в Волгограде дерево проломило окно квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
 