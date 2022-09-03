Волгоградские кардиохирурги впервые прооперировали девочку весом менее 1,5 кг









В волгоградском кардиоцентре впервые в истории региона выполнена операция на сердце новорожденному ребёнку с крайне низким весом. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, малышка родилась в перинатальном центре № 2, когда ее мама была на 33-й неделе беременности.







При рождении малышка весила всего 1340 граммов, к тому же у неё был диагностирован тяжёлый врождённый порок сердца: коарктация аорты с гипоплазией дуги аорты, который мог привести к смерти малышки.





- Операция в такой ситуации так же сложна, как и умение управлять физиологическими процессами недоразвитых органов, - рассказывает Роман Гаврилов, заведующий кардиохирургическим детским отделением, сердечно-сосудистый хирург, который делал операцию. – У девочки часть основного магистрального сосуда была развита хорошо, ее диаметр составляет 6 мм, а часть имела резкое сужение до 1,5 мм. При этом возникала большая нагрузка на сердце, а внутренние органы получали кровь в недостаточном количестве.





Малышку прооперировали в возрасте всего10 дней, при операции ее вес был 1449 граммов. Во время операции хирурги провели поистине ювелирную работу по иссечению узкого участка аорты и восстановлению ее диаметра на всем протяжении, как у здорового ребенка.







Уникальная операция прошла без осложнений, на 4-е сутки девочка в стабильном состоянии для дальнейшего выхаживания была переведена в областную детскую больницу.





Отметим, оказание высокотехнологической медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы стало возможно благодаря оснащению медорганизации современной медицинской техникой. Здесь и в других медучреждениях появилось современное операционное и диагностическое оборудование, в том числе ангиографы, навигационные системы и микроскопы для операционных.