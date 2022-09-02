Расследования

«Автобусы не предлагать»: волгоградские активисты излили душу депутату Госдумы Жукову

Расследования 02.09.2022 16:33
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02.09.2022 16:33

В Государственной думе РФ в ближайшее время рассмотрят коллективное заявление жителей Волгограда, выступающих за возрождение троллейбусного сообщения между Кировским и Советским районами. Как сообщили волгоградские активисты, направленные в адрес первого заместителя председателя ГД Александра Жукова документы прошли регистрацию 30 августа. 

По сведениям жителей Волгограда, не первый год ратующих за возвращение на линию троллейбусного маршрута № 18, к своему коллективному заявлению они приложили подписи на 17 листах формата А4, а также доводы соцучреждений. 

В Государственной Думе ФС России было зарегистрировано коллективное заявление жителей Кировского района Волгограда с требованием восстановить движение троллейбусов. К заявлению были приложены копии подписей жителей и обращения социальных учреждений о необходимости восстановить движение троллейбусов. Кировский район категорически против замены  троллейбусов на автобус и маршрутку!  – сообщили в соцсетях 2 сентября горожане.  

На каждом из 17 подписных листов волгоградцы написали: «Автобус и маршрутку не предлагать!»


Обращаясь к Александру Жукову, жители Волгограда настаивают на том, что все доводы, которые ранее приводила в пользу ликвидации троллейбуса №18 мэрия, не соответствуют действительности. Так, в частности, горожане уверены в том, что маршрут проходивший мимо многочисленных образовательных учреждений и торговых объектов попросту не мог стать непопулярным. Волгоградцы убеждены, что проблема создана искусственно. 

Никакого снижения пассажиропотока ни в 2016 году, ни в 2017 году у троллейбуса в Кировском районе не было, – говорится в коллективном заявлении. – МУП «Метроэлектротранс» на половине рейсов специально не брал оплату за проезд у пассажиров, чтобы по всем ведомостям проходило снижение количества проданных билетов. Это могут подтвердить жители Кировского района, которые буквально упрашивали взять у них плату за проезд и выдать билеты <...> Троллейбусы №18 являлись основным магистральным транспортов Кировского и Советского районов Волгограда, по троллейбусной линии находятся крупные высшие учебные заведения, детские сады, торговые центры, что гарантирует высокий пассажиропоток. 

По сведениям активистов, жители Кировского района в настоящее время продолжают сбор подписей за восстановление движения троллейбусов в Кировском районе: 

– О необходимости восстановления движения троллейбусов в Кировском районе заявляют и государственные социальные учреждения (поликлиника № 5, Центр социальной защиты населения) в своих обращения к городским органам власти. 


Напомним, что троллейбус № 18 был ликвидирован в Кировском районе Волгограда весной 2017 года. С тех пор – уже на протяжении пяти лет – жители Кировского района не оставляют надежд вернуть троллейбус на линию. 

Прекращение действия электротранспорта в Кировском районе власти города, напомним, аргументировали тогда в первую очередь снижением пассажиропотока и увеличением себестоимости перевозок на этом маршруте. Так, заверяли в мэрии, за 2016 год количество перевезенных пассажиров на троллейбусе №18 за год сократилось на 35% до 109 тысяч человек. 

Кроме этого, в мэрии отмечали, что со временем произошло перераспределение потока пассажиров с «рогатого» транспорта на автобусы. В частности, якобы выросла популярность маршрута №77, соединяющего южные районы города с Дзержинским. К слову, именно этот автобусный маршрут и принял на себя основной удар после ликвидации троллейбуса, о чем неоднократно писали волгоградские СМИ в связи с многочисленными жалобами пассажиров на переполненность транспорта. 

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