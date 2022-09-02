В пруду под Волгоградом нашли труп пропавшего 30 августа мужчины

В Городищенском районе Волгоградской области в пруду обнаружен труп ранее пропавшего 40-летнего мужчины. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, жителя одного из хуторов искали с 31 августа.

– Накануне, 1 сентября, в Городищенский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 40-летнего мужчины северного берега Сухой Мечетки на окраине поселка Орловка. Тело обнаружил проходивший по берегу местный житель, – сообщила представитель следственного управления. – Установлено, что днем 30 августа мужчина распивал спиртное на берегу указанного пруда со своими друзьями, после чего, будучи пьяным, ушел в неизвестном направлении.

К слову об исчезновении мужчины в правоохранительные органы его сожительница сообщила лишь на следующий день – 31 августа.

– Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Организована проверка, – уточнила Буянова.