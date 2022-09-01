Яйца волгоградского ветврача довели до колонии

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор ветеринарному врачу за систематическое получение взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, мужчина с марта 2017 года по февраль 2020 года получил почти 2 миллиона рублей за не проведение проверок партии яиц, которые поставлялись на реализацию в торговые сети.

В ходе рассмотрения уголовного дела ветврач свою вину не признал и пытался убедить, что стал жертвой оговора третьих лиц. Вместе с тем добытые следственными органами доказательства убедили суд в доказанности виновности мужчины.

Его приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 8 миллионов рублей. Он был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.