Борьба с коррупцией

Яйца волгоградского ветврача довели до колонии

Борьба с коррупцией 01.09.2022 15:43
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01.09.2022 15:43


Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор ветеринарному врачу за систематическое получение взяток. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, мужчина с марта 2017 года по февраль 2020 года получил почти 2 миллиона рублей за не проведение проверок партии яиц, которые поставлялись на реализацию в торговые сети. 

В ходе рассмотрения уголовного дела ветврач  свою вину  не признал и пытался убедить, что стал жертвой оговора третьих лиц. Вместе с тем добытые следственными органами доказательства убедили суд в доказанности виновности  мужчины.

Его приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 8 миллионов рублей. Он был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. 

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