Нанес свастику и сбросил цветы: осквернившему памятник волгоградцу суд дал 6 лет колонии

В Волгограде вынесли приговор 23-летнему ранее судимому Кириллу Заруйкину, осквернившему в ноябре 2021 года памятник жертвам Холокоста, установленный в сквере имени 8 Марта. Как сообщает ИА «Высота 102», помимо вандализма волгоградцу вменяли разбой и покушение на кражу.

— Приговором Дзержинского районного суда Волгограда Заруйкин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 162 УК РФ, — пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Суд установил, что в ноябре 2021 года волгоградец увидел в новостной ленте информацию о том, что в Центральном районе Волгограда в сквере имени 8 Марта установили мемориальный памятный знак «Жертвам Холокоста». Испытывая неприязнь к лицам еврейской национальности, подсудимый 11 ноября 2021 года направился к памятнику, где сбросил ногами возложенные к нему цветы и нанес краской на поверхность памятного знака свастику.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД по региону.





Помимо эпизода с вандализмом, в октябре прошлого года Заруйкин, облачившись в балаклаву, и прихватив с собой монтировку, отправился в один из ломбардов на западе Волгограда. Молодой человек хотел украсть перфоратор, но осуществить задуманное у злоумышленника не получилось — он не смог взломать дверь и убежал.

Через пару дней волгоградец совершил разбойное нападение на магазин «Бристоль». Угрожая кассиру заведения арбалетом, мужчина потребовал передать ему выручку, однако женщина сумела вырваться и закрыться в подсобке. Заруйкин и в этот раз поспешно ретировался.

Ранее Кирилл Заруйкин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В ноябре 2014 года, будучи еще подростком, он вместе с сообщником совершил налет на аптеку в Краснооктябрьском районе Волгограда. Надев противогазы, злоумышленники похитили деньги, облили прилавок бензином и подожгли. В результате преступления провизор получила травмы и была госпитализирована. Тогда на поиски и задержание подозреваемых оперативники потратили почти год. В декабря 2015 года нападавших вычислили. Из колонии Заруйкин освободился в 2020 году.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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