Расследования

Нанес свастику и сбросил цветы: осквернившему памятник волгоградцу суд дал 6 лет колонии

Расследования 30.08.2022 18:49
0
30.08.2022 18:49


В Волгограде вынесли приговор 23-летнему ранее судимому Кириллу Заруйкину, осквернившему в ноябре 2021 года памятник жертвам Холокоста, установленный в сквере имени 8 Марта. Как сообщает ИА «Высота 102», помимо вандализма волгоградцу вменяли разбой и покушение на кражу. 

— Приговором Дзержинского районного суда Волгограда Заруйкин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 162 УК РФ, — пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Суд установил, что в ноябре 2021 года волгоградец увидел в новостной ленте информацию о том, что в Центральном районе Волгограда в сквере имени 8 Марта установили мемориальный памятный знак «Жертвам Холокоста». Испытывая неприязнь к лицам еврейской национальности, подсудимый 11 ноября 2021 года направился к памятнику, где сбросил ногами возложенные к нему цветы и нанес краской на поверхность памятного знака свастику.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД по региону.


Помимо эпизода с вандализмом, в октябре прошлого года Заруйкин, облачившись в балаклаву, и прихватив с собой монтировку, отправился в  один из ломбардов на западе Волгограда. Молодой человек хотел украсть перфоратор, но осуществить задуманное у злоумышленника не получилось — он не смог взломать дверь и убежал. 

Через пару дней волгоградец совершил разбойное нападение на магазин «Бристоль». Угрожая кассиру заведения арбалетом, мужчина потребовал передать ему выручку, однако женщина сумела вырваться и закрыться в подсобке. Заруйкин и в этот раз поспешно ретировался.

Ранее Кирилл Заруйкин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В ноябре 2014 года, будучи еще подростком, он вместе с сообщником совершил налет на аптеку в Краснооктябрьском районе Волгограда. Надев противогазы, злоумышленники похитили деньги, облили прилавок бензином и подожгли. В результате преступления провизор получила травмы и была госпитализирована. Тогда на поиски и задержание подозреваемых оперативники потратили почти год. В декабря 2015 года нападавших вычислили. Из колонии Заруйкин освободился в 2020 году.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Читайте также: 

Волгоградца заключили в СИЗО за оскорбительные надписи на памятнике

Осквернителя памятника жертвам Холокоста задержали в Волгограде — видео

Вандалы исписали новый памятник жертвам Холокоста 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.08.2022 18:01
Расследования 30.08.2022 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2022 14:57
Расследования 30.08.2022 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2022 15:16
Расследования 29.08.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2022 12:45
Расследования 29.08.2022 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.08.2022 08:03
Расследования 29.08.2022 08:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2022 09:54
Расследования 27.08.2022 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2022 18:59
Расследования 26.08.2022 18:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2022 12:43
Расследования 26.08.2022 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2022 10:39
Расследования 26.08.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2022 08:07
Расследования 26.08.2022 08:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2022 19:23
Расследования 25.08.2022 19:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2022 18:10
Расследования 25.08.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2022 11:18
Расследования 25.08.2022 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.08.2022 19:41
Расследования 24.08.2022 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.08.2022 18:38
Расследования 24.08.2022 18:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:49
Нанес свастику и сбросил цветы: осквернившему памятник волгоградцу суд дал 6 лет колонииСмотреть фотографии
18:21
В правительстве решили, как будут отдыхать россияне в 2023 годуСмотреть фотографии
18:01
Молодой мужчина умер после падения со второго этажа в ВолжскомСмотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом нервный мужчина сломал чужой байк из-за громкого звукаСмотреть фотографии
17:17
«Просила дело прекратить»: экс-чиновницу облздрава отправили в колонию на 7 лет за взяткуСмотреть фотографии
16:54
Ни хлеба, ни башмаков: в Волгограде не спешат открывать магазин ширпотреба на Центральном рынкеСмотреть фотографии
16:12
Волгоградец ночью проник в детскую больницу и перепугал пациентовСмотреть фотографии
15:32
Главу волгоградской фирмы оштрафовали за срыв благоустройства улицы ДзержинскогоСмотреть фотографии
15:22
«Чиж & Co» заменит группу «Сплин» на ParkSeason Fest в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:57
Сгоревший рынок «Людмила» принадлежал одной из богатейших женщин Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
После пожара на рынке «Людмила» житель Волжского стал жертвой аферистовСмотреть фотографии
13:33
Ордена Мужества передали в Волгограде семьям двух погибших в СВО десантниковСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской области двое детей ошпарились кипяткомСмотреть фотографии
12:30
Нерадивые волгоградцы за неделю выплатили 18 миллионов рублей алиментовСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде Фестиваль уличного кино собрал почти тысячу зрителейСмотреть фотографии
12:16
Водитель KIA в Волгограде выбрал свою дорогу и устроил на ровном месте ДТП: видео аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Волгоградцы обнаружили труп соседа на лестничной клеткеСмотреть фотографии
11:45
Тариф на вывоз мусора для волгоградцев могут снизить в 2023 годуСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде на самокатчика завели дело из-за смертельного наезда на пенсионераСмотреть фотографии
10:43
Свадьбы, пир и змеи в воздухе: выбираем, как отметить в Волгограде День города 10 сентябряСмотреть фотографии
10:38
Ударную стройку новой трассы напротив Волгограда показали с высоты: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:08
В Волгограде с 1 сентября изменится схема движения двух троллейбусных маршрутовСмотреть фотографии
08:41
Под Волгоградом 30 августа похоронят погибшего в степном пожаре чиновникаСмотреть фотографии
08:18
Волгоградстат изучит отношение населения к алкоголюСмотреть фотографии
08:02
Позовите профессора: язвенная болезнь у детей. Почему болят животики?Смотреть фотографии
21:32
В Иловлинском районе приостанавливают работы в полях из-за пожаровСмотреть фотографии
20:49
Долгожданное похолодание придет в Волгоградскую область после 1 сентябряСмотреть фотографии
20:00
В фонде капремонта Волгоградской области объявился новый гендиректор из ПермиСмотреть фотографии
19:35
В Михайловке от огня отбили один хутор и борются за второйСмотреть фотографии
18:54
Построенный на набережной Волгограда амфитеатр откроют вечером 9 сентябряСмотреть фотографии
 