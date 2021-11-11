Вандалы исписали новый памятник жертвам Холокоста





Полиция устанавливает личность злоумышленников, которые нанесли надписи на памятном знаке жертвам Холокоста в сквере 8 Марта в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что памятный знак жертвам Холокоста в сквере Центрального района торжественно открыли 9 ноября в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма . Участие в мероприятии, помимо городских и областных чиновников, принял заместитель главы дипмиссии Израиля в России Ронен Краус. Новый мемориал представляет собой кольцо из красного гранита диаметром около 5 метров, внутри которого находится "Звезда Давида" черного цвета. Черная звезда символизирует дым газовых камер и облако от пулеметных очередей, которыми были расстреляны на месте сквера мирные жители Сталинграда и еврейского народа.

В 1942 году фашисты расстреляли в сквере более 2,5 тысячи человек, из них - около 600 евреев.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области