Вандалы исписали новый памятник жертвам Холокоста

Происшествия 11.11.2021 16:09
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11.11.2021 16:09
Полиция устанавливает личность злоумышленников, которые нанесли надписи на памятном знаке жертвам Холокоста в сквере 8 Марта в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, что памятный знак жертвам Холокоста в сквере Центрального района торжественно открыли 9 ноября в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Участие в мероприятии, помимо городских и областных чиновников, принял заместитель главы дипмиссии Израиля в России Ронен Краус. Новый мемориал представляет собой кольцо из красного гранита диаметром около 5 метров, внутри которого находится "Звезда Давида" черного цвета. Черная звезда символизирует дым газовых камер и облако от пулеметных очередей, которыми были расстреляны на месте сквера мирные жители Сталинграда и еврейского народа.
В 1942 году фашисты расстреляли в сквере более 2,5 тысячи человек, из них - около 600 евреев.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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