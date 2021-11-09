



Шестиконечную «Звезду Давида» из полированной бронзы установили в обновленном сквере 8 Марта в Волгограде, где в 1942 году фашисты расстреляли более 2,5 тысячи человек, из них - около 600 евреев. Установка памятного знака прошла в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, сообщает ИА «Высота 102».

В торжественной церемонии открытия мемориала, помимо городских и областных чиновников, принял участие заместитель главы дипмиссии Израиля в России Ронен Краус. Гости и жители города возложили цветы к памятнику и еще раз вспомнили трагические события, произошедшие в Сталинграде во время Великой Отечественной войны.





Новый мемориал представляет собой кольцо из красного гранита диаметром около 5 метров, внутри которого находится «Звезда Давида» черного цвета. «Черная звезда символизирует дым газовых камер и облако от пулеметных очередей, которыми были расстреляны на месте сквера мирные жители Сталинграда и еврейского народа», - пояснил задумку архитектора принимавший участие в установке мемориала бывший депутат областной думы Ефим Шустерман. Мемориал украсили и камнями светлого цвета, которые символизируют вечную память о светлых невинно-загубленных душах. По внешнему краю гранитного кольца выбита на граните надпись на русском языке и иврите: «Жителям Сталинграда и области - жертвам Холокоста».





Напомним, сквер имени 8 Марта долгое время находился в запущенном состоянии. О кровавых событиях тех дней напоминал закладной камень, который был установлен в сквере 13 лет назад. В начале 2020 года было принято решение благоустроить сквер. По согласованию с еврейской общиной вместо закладного камня установили памятный знак, который находится в 75 метрах от могилы красноармейцев, расположенной в этом же сквере.















