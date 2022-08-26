В поселке под Волгоградом отец бросил через забор 3-месячную дочь

Из поселка Коммунар Ленинского района Волгоградской области в больницу Волгограда доставили трехмесячную девочку. Как стало известно ИА «Высота 102», младенца выкинул через забор собственный отец.

— 19 августа поступил вызов скорой медицинской помощи к трехмесячному ребенку. Ребенок экстренно госпитализирован в реанимационное отделение Ленинской ЦРБ, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — По стабилизации состояния ребенок доставлен в больницу № 7. На сегодняшний день ребенок переведен в нейрохирургическое отделение больницы. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

По словам местных жителей, на столь чудовищный шаг пошел собственный отец ребенка. Жители поселка уточняют, что мужчина давно отличается подобными выходками.

По не подтвержденной официально информации, неадекватного мужчину задержали и поместили под стражу.

В СУ СКР по Волгоградской области факт происшествия подтвердили, сообщив, что ведется проверка.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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