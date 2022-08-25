Здравоохранение

Волгоградские врачи провели ювелирную операцию по удалению опухоли головы у пенсионерки

Здравоохранение 25.08.2022 20:38
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25.08.2022 20:38



63-летняя пенсионерка, пациентка нейрохирургического отделения Волгоградской областной клинической больницы №1 перенесла операцию по удалению сложной опухоли. Как рассказали ИА «Высота 102» в облкомздраве, она располагалась в области тенториума с распространением в зону мозжечка и больших полушарий мозга. Это угрожало потерей двигательной активности и интеллектуальной деятельности мозга.
 
В процессе обследований за последний год нейрохирурги ГБУЗ «ВОКБ 1» обратили внимание на тенденцию роста опухоли и ее большой размер. Медлить было нельзя.  Провел операцию Петр Кушнирук, руководитель Волгоградского областного нейрохирургического центра, главный нейрохирург ЮФО.
 
Хирургическое вмешательство выполнялось с использованием микрохирургических инструментов, микроскопа и системы нейрохирургической навигации, которые были уставлены в отделении нейрохирургии ГБУЗ «ВОКБ 1» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Операция прошла успешно, хирургам удалось полностью убрать опухоль. Галина Ивановна на этапе успешного восстановления, она активно передвигается, ухудшений  не наступило. Через несколько дней  ее выпишут домой.  

Галина Ивановна поблагодарила врачей за то, что они спасли ей жизнь.

Фото из архива ИА "Высота 102"

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