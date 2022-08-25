Экология

Мэрию Волжского обязали ликвидировать 11 свалок

Экология 25.08.2022 15:13
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25.08.2022 15:13


Суд обязал администрацию города Волжский Волгоградской области ликвидировать 11 несанкционированных свалок. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона, факт наличия стихийных свалок был выявлен во время проверки законодательства в сфере обращения с отходами.

Так, залежи мусора в ходе проверки были обнаружены по адресам: 80 метров южнее пр. Ленина, 308М за магазином «Добрострой»; 100 метров южнее ул. Заволжская, 24; 100 метров южнее ул. Портовая,13б; пос. Краснооктябрьский, 600 метров южнее ул. Ленинская, 91/1; 350 метров западнее ул. Ленинская 91/1; 250 метров южнее ул. Александрова, 48Н; ул. Александрова,64г; ул. Александрова, 60С; ул. Александрова, 52; ул. Пушкина, 119 Б/3; пос. Рабочий, ул.  Степная, в районе лодочной станции. 

Прокурор обратился с иском в суд. Однако представитель администрации возражал против удовлетворения иска, пояснив, что администрация является ненадлежащим ответчиком и обязанность по ликвидации мусора возложена на регоператора. 

Суд установил, что 21 января этого года в адрес главы администрации прокурором было внесено представление об устранении нарушений. Но работы по ликвидации  мест несанкционированного размещения отходов, запланированные  на 2022 год,  так и не были проведены. 

Решением Волжского городского суда требования прокурора удовлетворены.  На администрацию городского округа  Волгоградской области была возложена обязанность в срок не позднее трёх месяцев  со дня вступления решения суда в законную силу  организовать мероприятия  по ликвидации  несанкционированных  свалок.

Ответчик обжаловал данное решение, но Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.

Фото архив ИА «Высота 102»

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