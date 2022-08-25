Мэрию Волжского обязали ликвидировать 11 свалок





Суд обязал администрацию города Волжский Волгоградской области ликвидировать 11 несанкционированных свалок. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона, факт наличия стихийных свалок был выявлен во время проверки законодательства в сфере обращения с отходами.

Так, залежи мусора в ходе проверки были обнаружены по адресам: 80 метров южнее пр. Ленина, 308М за магазином «Добрострой»; 100 метров южнее ул. Заволжская, 24; 100 метров южнее ул. Портовая,13б; пос. Краснооктябрьский, 600 метров южнее ул. Ленинская, 91/1; 350 метров западнее ул. Ленинская 91/1; 250 метров южнее ул. Александрова, 48Н; ул. Александрова,64г; ул. Александрова, 60С; ул. Александрова, 52; ул. Пушкина, 119 Б/3; пос. Рабочий, ул. Степная, в районе лодочной станции.

Прокурор обратился с иском в суд. Однако представитель администрации возражал против удовлетворения иска, пояснив, что администрация является ненадлежащим ответчиком и обязанность по ликвидации мусора возложена на регоператора.

Суд установил, что 21 января этого года в адрес главы администрации прокурором было внесено представление об устранении нарушений. Но работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, запланированные на 2022 год, так и не были проведены.

Решением Волжского городского суда требования прокурора удовлетворены. На администрацию городского округа Волгоградской области была возложена обязанность в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

Ответчик обжаловал данное решение, но Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.

Фото архив ИА «Высота 102»