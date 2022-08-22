В Волгограде гость до смерти избил хозяина квартиры из-за женщины

Происшествия 22.08.2022 11:31
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22.08.2022 11:31
Веселое застолье обернулось дракой и смертью 54-летнего мужчины в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, по подозрению в совершении преступления задержан 52-летний приятель погибшего.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Установлено, что 16 августа текущего года подозреваемый пришел в гости к знакомому, проживающему в одной из квартир дома №38 по улице им. милиционера Буханцева. Мужчины стали распивать спиртное. Компанию им составила и сестра хозяина квартиры.
Однако мужчины поругались из-за того, что брат ударил сестру.
- Разозлившись на хозяина дома из-за того, что тот беспричинно ударил свою сестру, гость нанес своему знакомому кулаками несколько ударов в область головы, отчего тот упал и потерял сознание, после чего злоумышленник с женщиной ушли из квартиры, оставив потерпевшего одного, продолжив распитие спиртных напитков, - сообщили в ведомстве.
Женщина вернулась домой на следующий день и обнаружила брата мертвым. Злоумышленник задержан. По решению суда он заключен под стражу.
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