В Волгограде гость до смерти избил хозяина квартиры из-за женщины









Веселое застолье обернулось дракой и смертью 54-летнего мужчины в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, по подозрению в совершении преступления задержан 52-летний приятель погибшего.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 16 августа текущего года подозреваемый пришел в гости к знакомому, проживающему в одной из квартир дома №38 по улице им. милиционера Буханцева. Мужчины стали распивать спиртное. Компанию им составила и сестра хозяина квартиры.

Однако мужчины поругались из-за того, что брат ударил сестру.

- Разозлившись на хозяина дома из-за того, что тот беспричинно ударил свою сестру, гость нанес своему знакомому кулаками несколько ударов в область головы, отчего тот упал и потерял сознание, после чего злоумышленник с женщиной ушли из квартиры, оставив потерпевшего одного, продолжив распитие спиртных напитков, - сообщили в ведомстве.

Женщина вернулась домой на следующий день и обнаружила брата мертвым. Злоумышленник задержан. По решению суда он заключен под стражу.



