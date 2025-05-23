Общество

Надежная защита, проверенная практикой: «Авангард-спецодежда Волгоград» поздравляет с Днём химика

Общество 23.05.2025 10:00 Реклама
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23.05.2025 10:00 Реклама


В последнее воскресенье мая в России отмечается День химика — праздник профессионалов, чья работа лежит в основе ключевых технологических процессов страны. К этой дате редакция V102.RU побывала в компании «Авангард-спецодежда Волгоград», входящей в ТОП-10 игроков российского рынка в сфере средств индивидуальной защиты и спецодежды.

Продукция «Авангард-спецодежда Волгоград» используется на тысячах промышленных объектов — от крупных химических концернов до небольших производственных компаний. Среди клиентов — предприятия, работающие в самых разных технологических и климатических условиях. И везде, где требуется надёжная экипировка, неизменно важны два критерия: качество и соответствие реальным задачам. Именно на это делает ставку компания, предлагая не просто одежду и средства индивидуальной защиты, а решения, адаптированные к рискам, которые ежедневно сопровождают труд работников химической отрасли.

— Химия — это не только формулы и процессы. Это работа, требующая точности, дисциплины, интеллекта и внутренней силы. Сегодня наши изделия помогают тем, кто работает в агрессивных средах, на передовой промышленной науки, — говорит Елена Кисленко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам. — Мы понимаем, что здесь нет права на ошибку, и делаем всё, чтобы наша экипировка была не только комфортной, а отвечала критериям надежности, функциональности и безопасности.
«Авангард-спецодежда Волгоград» предлагает широкий спектр решений — от базовых моделей до индивидуальных разработок, созданных с учётом особенностей конкретного производства. Экипировка персонализируется по размерам, корпоративным требованиям, а также по специфике технологических процессов. Продукция компании проходит обязательную сертификацию, тщательно тестируется и соответствует российским и европейским стандартам. Это эффективно снижает профессиональные риски, поддерживает безопасность и создает комфортные условия труда на предприятиях.

Поздравляя представителей химической отрасли с профессиональным праздником, «Авангард-спецодежда Волгоград» подчеркивает: надёжная защита — это не элемент экипировки, а часть промышленной культуры. В ней, как и в самой химии, соединяются точность, технология, внимание к деталям и уважение к человеку труда.
«Авангард-спецодежда Волгоград» — для тех, кто ценит жизнь.
Познакомиться с ассортиментом компании можно на официальном сайте и в социальных сетях.
Реклама. ООО «АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА ВОЛГОГРАД», ИНН 3442117321

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