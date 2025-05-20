Экология

В Совфеде поддержали волгоградский проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы

Экология 20.05.2025 11:10
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20.05.2025 11:10


Проект строительства обводного канала для наполнения водой Волго-Ахтубинской поймы поддержали в Совете Федерации, где проходят дни Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации региона, сенаторы приняли решение одобрить волгоградский проект вне зависимости от уровня сбросов Волжской ГЭС.

Вопросы сохранения уникальной природной территории Волго-Ахтубинской поймы рассматривались на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию под председательством Александра Двойных. Волгоградский проект в Совфеде представил губернатор Андрей Бочаров.

- Вопрос касается не только Волгоградской области — это относится ко всей стране. Проект в целом связан с сохранением и развитием реки Волги, и позволит улучшить качество жизни практически 60 млн человек, — сказал глава региона.


Андрей Бочаров обозначил историю вопроса, напомнив, что к его решению пытались подойти еще в советское время, однако тогда проблема так и осталась открытой. По его словам, предложения, с которыми выступает регион сегодня, подкреплены позицией научного сообщества и отвечают задачам, поставленным Президентом России. 

— Сегодня проект в полном объеме готов, получил государственную экспертизу, экологическую экспертизу, поддержку экспертного сообщества, - отметил губернатор. 

В свою очередь председатель комитета отметил конструктивный подход Волгоградской области в решении этого вопроса, который поддерживают и другие ведомства.

- Сегодня на совещании мы получили подтверждение от представителей Минприроды о поддержке данного проекта. Коллегам из Минфина будет рекомендовано прорабатывать источники финансирования, — отметил Александр Двойных. — Можете всегда рассчитывать на поддержку нашего комитета. Желаем команде Волгоградской области успехов.

На заседании комитета были также рассмотрены вопросы строительства водопропускных сооружений Волжского и Донского бассейнов, объектов берегоукрепления, реконструкции Цимлянского завода по разведению рыб и еще целый ряд других природоохранных мероприятий.

Напомним, 19 мая в рамках проходящих в Совете Федерации дней Волгоградской области уже были рассмотрены проекты и предложения региона в сфере ЖКХ, образования, культуры и международных отношений. 

Фото: администрации Волгоградской области

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