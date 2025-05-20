В Волгограде Дмитрий Вельможко покинул пост начальника главка МВД





В Волгограде должность начальника ГУ МВД России по Волгоградской области покинул генерал-лейтенант полиции Дмитрий Вельможко. В связи с чем принято решение об отстранении Дмитрия Вельможко от полномочий, официально не сообщается. В пресс-службе Главка данное событие пока не комментируют. Одновременно сегодня, 20 мая, стало известно о том, что личному составу ГУ МВД России по Волгоградской области представили нового руководителя – генерал-майора полиции Дмитрия Свинова. В город-герой он переведен из Курганской области.

Напомним, что Дмитрий Вельможко был переведен в Волгоград в 2022 году и сменил на посту начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко, который ушел на повышение в Москву и в настоящее время служит в должности замминистра. Звание генерал-лейтенанта полиции было присвоено Вельможко в ноябре 2023 года. До перевода в Волгоград он служил в Ставропольском крае.

В настоящее время о том, в какой регион и на какую должность переведен теперь уже экс-начальник ГУ МВД, не сообщается.





На службе в органах Свинов состоит с 1994 года – начинал в Тульской области с уголовного розыска, после чего дослужился до руководящей должности. В 2014 году Дмитрий Свинов был назначен заместителем начальника полиции по оперативной работе УВД по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве. С 2015 по 2019 год занимал должность заместителя начальника УМВД России по Тверской области - начальника полиции. 1 апреля 2019 года Указом Владимира Путина был назначен на должность начальника Управления МВД России по Курганской области.