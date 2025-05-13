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Депутат Елена Цунаева предложила оставить название Волгограда прежним

Главное 13.05.2025 10:21
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13.05.2025 10:21


Первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что менять название Волгограда на Сталинград не нужно. Если есть потребность, считает парламентарий, то можно сменить название Центрального района на Сталинградский. Это, по ее словам,  было бы разумнее. 

– Можно переназвать Центральный район города, назвав его Сталинградским, это было место ожесточенных боев, именно там пленили генерал-фельдмаршала Паулюса, там же высаживалась 13-я гвардейская дивизия Родимцева, именно в центральном районе располагается дом Павлова, - цитирует Цунаеву ТАСС.

Родившаяся, к слову, в Волгограде депутат Государственной думы, по ее словам, благосклонно относится к переименованию аэропорта. Но что касается названия города, то здесь у нее  иное мнение: 

– Я считаю, что переименовывать город не нужно. Большая часть современных горожан родились именно в городе-герое Волгограде. И в Волгограде очень многое делается для сохранения памяти [о Сталинградской битве], - цитата.

Она также обратила внимание на то, что процесс переименования – слишком затратное с финансовой точки зрения мероприятие. 

Мы как депутаты, которые голосуют за бюджет, понимаем, что на это необходимо выделение денег - это и география, и указатели, и много еще чего, что потребует значительных административных, организационных и финансовых решений, - приводит цитату ТАСС.

– От того, как мы назовем город, память не уменьшится. Тут важно не само название, а то, что мы делаем для сохранения памяти о защитниках Сталинграда, – резюмировала Елена Цунаева. 

Отметим, что на сегодня все чаще в медиапространстве звучат призывы к переименованию Волгограда в Сталинград. Как правило, инициативы озвучивают люди далекие от города-героя – федеральные политики и общественные деятели. Последняя из таковых – Мария Шукшина. 

До сих пор  против переименования выступил лишь депутат Государственной думы Олег Савченко. Во многом его мнение было созвучным с мнением Елены Цунаевой – политик считает, что местным властям есть чем заняться – нужно прикладывать все усилия к тому, чтобы жизнь Волгограда и его жителей становилась лучше. 

Фото: пресс-служба «Единой России» 

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